Суррогат вместо дизеля: на Буковине БЭБ закрыло две АЗС с топливом сомнительного качества

Как говорится в релизе Бюро экономической безопасности, АЗС работали на территории Путильской и Рукшинской общин.

По данным следствия, топливо реализовывали по ценам ниже рыночных, а расчеты с клиентами проводили без отражения операций в бухгалтерском и налоговом учете. Фактически речь идет о продаже суррогатного дизеля вне официальной системы контроля.

Более 11 тонн топлива изъяли во время обысков

Во время санкционированных обысков детективы БЭБ изъяли более 11 тонн дизельного топлива, черновую бухгалтерию, финансово-хозяйственные документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Ориентировочная стоимость изъятой незаконной продукции превышает 1,1 млн грн.

Сейчас образцы нефтепродуктов направлены на экспертизу, которая должна установить их соответствие стандартам качества и безопасности.

Две АЗС закрыли, что уже хорошо, но мудрость утверждает, что “хлебное место” долго пустовать не будет. Фото: БЭБ Черновицкой области

Расследование продолжается

Досудебное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины – незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, последнее время правоохранители все чаще разоблачают нелегальные мини-АЗС и точки продажи топлива сомнительного происхождения, где экономия для водителей может обернуться дорогим ремонтом топливной системы и двигателя.