Suzuki выпустила самый милый полицейский фургон: цена впечатляет, но от него можно скрыться на велосипеде

Как пишут Garaz и другие СМИ , местные правоохранители в Юго-Восточной Азии часто сталкиваются с нехваткой финансирования и слишком тесной городской застройкой. Именно поэтому вместо мощных европейских кроссоверов там делают ставку на максимальную компактность и экономичность.

Основой для спецтранспорта стал хорошо известный грузовик Suzuki Carry, который без существенных изменений выпускается в Индонезии с 2019 года. Предложенная еще летом версия рассчитана на перевозку десяти патрульных.

Несмотря на то, что эта бюджетная модель для узких азиатских улиц стоит чуть больше 12 тысяч долларов, особого энтузиазма у силовиков она не вызывала.

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Технические нюансы и оборудование

Передняя часть кабины осталась стандартной и вмещает двух человек, а в кузове инженеры обустроили настоящий десантный отсек. Там установили продольные лавочки, на которых могут разместиться до десяти полицейских или военных.

Кузов получил усиленный пол, удобную подножку и брезентовые боковины с встроенными замками для защиты от непогоды. На крыше кабины смонтировали классическую люстру с проблесковыми маячками, сирену и громкоговоритель для патрулирования.

В кузове малолитражка Suzuki Carry Patrol способна везти 10 патрульных в полной экипировке, но что-то не очень комфорт и оперативность филиппинским полицейским по душе. Фото: Suzuki

Под капотом этого 4,3-метрового малыша установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель на 97 лошадиных сил и 135 Нм крутящего момента. Тяга передается на заднюю ось через классическую пятиступенчатую механику, а в основе лежит крепкая рама с рессорами.

Конечно, для голливудских преследований этот самоходный агрегат совершенно не подходит, поскольку его динамика оставляет желать лучшего. Однако его главный козырь – это грузоподъемность, достигающая солидных 940 килограммов. На самом деле здесь скорее видится хозяйственный автомобиль, чем патрульный.

Бояться погони не стоит

Несмотря на уже на середину осени, активной продажи полицейской модели Carry Patrol не чувствуется, чего не скажешь о гражданской модификации. Этим летом там дебютировала Carry PUV Class 1 для городских перевозок, дополнившая линейку показанных ранее бортовых версий. PUV Class 1 отличается отличным просторным кузовом, окнами и наличием огнетушителя в салоне.

Наибольший спрос пользуются гражданскими версиями, но это ненадолго, потому что пора уже аккумуляторное исполнение, которое пришлось бы по душе даже европейцам. Фото: Suzuki

Стоимость также разная. За полицейский Carry Patrol следует заплатить примерно 12 тысяч долларов или 490 тысяч гривен, а гражданская версия обойдется чуть дороже – от 13 тысяч долларов, то есть примерно 599 тысяч гривен.