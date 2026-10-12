Светофоры на батарейках: где в Украине перекрестки переживут блекаут, а где их выключают ради безопасности

Украинские города подходят к этой проблеме по-разному: одни устанавливают резервные аккумуляторы, другие проверяют, сколько часов оборудование способно работать без сети, а в прифронтовых громадах светофоры иногда выключают намеренно.

В редакции Авто24 выяснили, где запас энергии хватает почти на двое суток, где автономно более 70% объектов и почему иногда отключение светофорной регулировки может быть вопросом выживания.

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Львов: рекордные 40 часов без электросети

Самый убедительный результат среди городов, о которых приведены данные, продемонстрировал Львов. Здесь проверили все 178 светофорных объектов, отключив их от централизованного электроснабжения. Испытание показало, что большинство оборудования способно работать более одних суток.

По результатам тестирования 105 объектов могут оставаться в автономном режиме примерно 38-40 часов без замены аккумуляторов. Еще 57 рассчитаны на работу до 24 часов, а 16 – до 12 часов.

Вдобавок к бесперебойнику львовяне в пределах пилотного проекта установили еще и солнечные панели. Маслом кашу не испортишь! Фото: Львовавтодор

Это лучший показатель продолжительности автономной работы среди приведенных в нашем обзоре. В то же время, есть важный нюанс: все 178 объектов прошли суточное тестирование, а показатели за 38 – 40 часов определяли по результатам мониторинга и расчетов. То есть, речь идет об оцененной автономности, а не о том, что каждый светофор непрерывно испытывали в течение 40 часов.

" Светофорный объект на перекрестках проспекта Червоной Калины, улиц Венгерской и Навроцкого получил дополнительное резервное питание – четыре солнечные панели. На объекте уже работал блок бесперебойного питания. Солнечные панели усилят его работу: помогут светофорам дольше работать во время обесточений и обеспечат энергосбережение, – комментирует дополнение автономности директор ЛКП "Львовавтодор" Николай Власюк.

Сеть резервного питания во Львове обеспечивает 166 блоков бесперебойного питания. Часть из них может одновременно поддерживать работу двух объектов. По данным ЛКП "Львовавтодор", операционный ресурс во время прошлогоднего масштабного тестирования проверенных светофоров длился около 24 часов.

Однако даже наличие аккумуляторов не гарантирует полной непрерывности. Во время испытания отдельные светофоры временно не работали, когда специалисты возвращали их в централизованное питание или заменяли батареи. Полученные результаты должны помочь городу лучше спланировать обслуживание и подготовку к длительным обесточениям.

Киев: резервная жизнь уже на 544 объектах

Столица делает ставку, прежде всего, на масштаб охвата. По данным КГГА, автономно работать во время перебоев с электроэнергией могут 544 светофорных объекта. Это – свыше 73% от общего количества.

Модернизацию производят поэтапно. Первоначально резервным питанием оборудовали ключевые транспортные развязки, магистрали и объекты вблизи учебных заведений. Следующим этапом стали сложные перекрестки с интенсивным движением. Далее работы распространили на регулируемые пешеходные переходы и перекрестки с умеренным трафиком.

Не на всех перекрестках, но на оживленных транспортных потоках светофоры имеют бесперебойники. Фото: ТГ-канал КГГА

Для автономной работы требуются аккумуляторы LiFePO4 – литий-железо-фосфатного типа. По информации городских служб, за полную зарядку они могут обеспечить до 24 часов работы светофорного объекта.

Среди преимуществ этой технологии – выносливость во время регулярных циклов зарядки и разрядки и быстрое восстановление заряда после возобновления электроснабжения.

Итак, Киев имеет один из самых высоких показателей охвата резервным питанием среди городов, о которых есть конкретная статистика. При этом львовские результаты тоже выглядят убедительно: там большая часть объектов рассчитана почти на 40 часов.

Днепр: около 70% объектов с резервным питанием

В Днепре в начале 2026 года было установлено 98 систем бесперебойного питания, которые обеспечили автономную работу 152 светофорных объектов. По данным городских властей, это около 70% всех светофорных объектов города.

По ноябрю 2025 года, как сообщила мэрия, город имел 231 светофорный объект, из них 138 уже подключены к системе бесперебойного питания.

Несмотря на постоянные вражеские атаки с воздуха, на улицах Днепра в основном все под контролем. Фото: мэрия города

В то же время, свежей статистики обеспечения перекрестков и продолжительности работы аккумуляторов на октябрь этого года еще нет. Поэтому сравнивать Днепр с Киевом или Львовом по нынешнему состоянию сети некорректно.

Город модернизирует другие элементы дорожной инфраструктуры: обновляет разметку, устанавливает дорожные знаки и дополнительные светодиодные повторители сигналов светофоров. Это не заменяет резервное питание, но повышает видимость и безопасность дорожного движения в темноте и при сложных погодных условиях.

Винница: 93 объекта уже имеют резервную жизнь

По информации, обнародованной городским головой Винницы, резервное питание уже установлено на 93 из 114 светофорных объектов. Город планирует приобрести еще 13 систем бесперебойного питания.

Эти цифры свидетельствуют о значительном охвате инфраструктуры, хотя точного времени автономной работы винницких светофоров в приведенных материалах нет. Выдержит ли заряд 12, 24 или более часов, по этим данным установить невозможно.

В Виннице серые аккумуляторные шкафы, оборудованые для бесперебойной работы светофоров, стали не только функциональными, но и визуально привлекательными. Фото: мэрия города

Для горожан принципиальное значение имеет не только количество обеспеченных перекрестков, но и то, что они долго работают при длительном обесточивании. Ведь аккумуляторная система, рассчитанная на несколько часов, и система, способная поддерживать движение почти двое суток, – это разные уровни готовности к блекауту.

Не только мегаполисы хотят автономности

Небольшие областные центры также стремятся к автономности светофорных объектов. Как сообщает Житомир Инфо со ссылкой на КП "Горсвет", во время обесточивания в Житомире работает четверть светофоров .

Областной центр имеет бесперебойные светофоры на 30 перекрестках. Там установлены блоки накопленного питания. Это позволяет определенное время работать при отключении электроэнергии.

Скажем, неделю назад, когда из-за российской атаки часть города осталась без света, движение транспорта на улицах с самым большим трафиком осталось регулируемым.

Харьков: светофоры без аккумуляторной защиты

На другом полюсе – Харьков, где, по сообщениям, нет сети автономных светофоров с резервным питанием. Большинство объектов при обесточивании временно не работает.

Это создает дополнительные трудности на загруженных перекрестках, где водителям приходится ориентироваться на дорожные знаки приоритета и правила проезда нерегулируемых перекрестков. На сложных участках движение могут регулировать патрульные полицейские.

Харьков фактически граничит с фронтом и поэтому не комплектует светофоры бесперебойниками, направляя средства на поддержку более важных объектов критической инфраструктуры. Фото: infocity.kharkiv.ua

Харьков является прифронтовым городом, здесь своя специфика: из-за высокой активности вражеских FPV-дронов этой осенью в северных пригородах Харькова работу светофоров начали полностью приостановливать, чтобы избежать опасного скопления транспорта.

В условиях регулярных обстрелов и дефицита электроэнергии городские власти направляют ресурсы на другие энерговажные потребности, в частности водо- и теплоснабжения.

На прифронтовых территориях светофор можно выключить намеренно

Самый радикальный подход применили в громадах, где главной угрозой является не отключение электричества, а ударные российские беспилотники.

По сообщениям, работу светофоров приостановили в Дергачах, Малоданиловской громаде и Краматорске. Причина – риск повреждения автомобилей, останавливающихся на перекрестках на красный сигнал. В районах повышенной угрозы FPV-дронов скопление или длительное пребывание машин на открытых участках может сделать их более легкими целями.

В прифронтовых громадах через российские FPV-дроны выключили светофоры. Коллаж Авто24 |

В сложившейся ситуации обычная логика дорожного движения требует именно военной безопасности. Отсутствие светофорной регулировки позволяет водителям быстрее покинуть опасный участок. В то же время это не означает, что перекресток становится безопасным сам по себе: водители должны руководствоваться знаками, правилами приоритета и дорожной обстановкой.

Заметим, что такое решение актуально и оправдано только в прифронтовых громадах, где речь идет о конкретных угрозах ударов по транспортным средствам.

Что это значит для водителей

Сравнение показывает, что украинские города выбирают разные модели готовности к обесточению. Несмотря на всяческие препятствия, организация дорожного движения претерпевает изменения. В основном это способствует улучшение ситуации.

Правда, радикальные меры не везде водителям приятны. В том же прифронтовом Харькове решили светофоры не комплектовать батареями, направив средства на более значимые для города объекты. Согласитесь, свет в укрытии или даже где-то в темном подземном переходе, где люди находят временное убежище, важнее неонового светофора.

Для водителя главное правило остается неизменным: если не работает светофор, нужно снизить скорость, оценить дорожные знаки и правильное движение, пропустить пешеход и убедиться в безопасности маневра. Естественно, действует правило правой руки.