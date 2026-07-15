Американская TAG представила бронеавтомобиль с вращающейся башней на 360 градусов.

Новый Terrier X получил переработанную конструкцию, которая позволила увеличить внутреннее пространство, улучшить эргономику рабочих мест и одновременно снизить массу машины. По словам производителя, это положительно повлияло на мобильность и общую эффективность без потери уровня защиты.

Как говорится в пресс-релизе американского производителя (Дункан, Южная Каролина), автомобиль соответствует стандарту Stanag 4569 Level 1 и рассчитан на экипаж из двух человек и шести пассажиров. Грузоподъемность составляет 1000 кг, что позволяет перевозить личный состав вместе с необходимым снаряжением.

Двигатель и запас хода

Terrier X оснащен дизельным двигателем мощностью 201 л.с., развивающим 500 Нм крутящего момента. Такие характеристики должны обеспечить уверенное движение как по дорогам общего пользования, так и на сложном бездорожье.

За автономность отвечает двойной топливный бак общим объемом 180 литров. Производитель заявляет, что запас хода на одной заправке достигает 800 км, что важно для выполнения длительных задач без дозаправки.

В салоне достаточно места для экипажа и десанта по формуле 2+6, они там в безопасности от стрелкового оружия, осколков мин и снарядов. Фото: TAG Dynamics

Продуманный салон

Передняя часть кабины рассчитана на двух членов экипажа, а в заднем отсеке предусмотрено шесть отдельных мест для десанта. Благодаря увеличенному внутреннему пространству машина может одновременно перевозить людей, снаряжение и другое необходимое оборудование.

Башня с круговым обзором

Одной из особенностей Terrier X является башня, которая вращается на 360 градусов. Она оборудована рабочим местом для стрелка и обеспечивает круговой сектор наблюдения и ведения огня, что расширяет возможности машины при выполнении боевых и специальных задач.

По словам TAG Dynamics, главной целью при создании Terrier X было объединить современный уровень защиты, мобильность, вместительность и практичность в бронированном автомобиле нового поколения. В целом новинка ориентирована на использование в военных и силовых операциях, где важны выносливость, автономность и способность работать в сложных условиях.