Таких квадроциклов для военных еще не покупали: чем громада из Ровенщины удивила армию

Технику приобрели на средства бюджета Городокской территориальной громады. Для общины это не первая помощь армии транспортом. Нынешние два квадроцикла стали очередным траншем помощи, который сельсовет системно направляет туда, где транспорт нужен прямо на фронте.

Как показал мониторинг предыдущих траншей, ранее за средства сельсовета и жителей в подразделения Сил обороны отправили полноприводные внедорожные машины Toyota Hiace, Nissan Navara, Nissan X-Trail, Mitsubishi Pajero, Nissan Pathfinder, Subaru Forester, а также грузовики Star 2.

Landforce 1000 – не просто "квадрик"

Нынешняя передача интересна и самой техникой. Линхай показывает свой Landforce 1000 как большой двухместный ATV с мощным двухцилиндровым двигателем объемом 976 см³.

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Для военных важны здесь полный привод, высокая проходимость, автоматическая трансмиссия и возможность блокировки дифференциалов. Квадроцикл рассчитан на эксплуатацию там, где обычному автомобилю существенно тяжелее.

Квадроцикл тяжелого класса Landforce 1000 по своей мощности не уступает трактору МТЗ-82, но при этом более быстрый и маневровый. Фото: Городокский сельсовет

ТТХ Linhai Landforce 1000

Квадроцикл оснащен бензиновым V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 976 см³ и мощностью около 90 – 93 л.с. Двигатель имеет жидкостное охлаждение и электронный впрыск Bosch EFI.

Трансмиссия – автоматический вариатор CVTech с режимами P/R/N/H/L, а привод можно переключать между 2х4 и 4х4. Предусмотрена блокировка дифференциалов.

Клиренс квадроцикла составляет около 280 мм, снаряженная масса – примерно 480 кг, топливный бак имеет объем 30 л.

Подвеска независимая, дисковые тормоза гидравлические. В зависимости от версии машина комплектуется электрической лебедкой примерно на 1,36 т, что для эксплуатации в сложной местности может быть особенно полезным (см. демонстрационное видео внизу).

Именно такая техника и нужна там, где главное не комфорт на асфальте, а возможность быстро добраться до нужной точки по бездорожью, привезти груз, эвакуировать раненого или вытащить другую машину.