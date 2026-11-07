Таких очередей на границе даже Европа не знала: тысячи фур застряли на перевале между Кыргызстаном и Китаем

Как сообщает портал 40ton со ссылкой на pamirextreme, пограничный переход Иркештам превратился в настоящее испытание для дальнобойщиков из-за бешеного потока товаров. Этот пункт расположен на высоте около 3000 метров над уровнем моря, на стыке горных систем Тянь-Шаня и Памира, и отрезан от ближайших городов в обе стороны границы на более 200 километров.

Ежегодно через этот участок проходит около 350 тысяч транспортных средств, ведь Кыргызстан массово импортирует китайские товары и работает как транзитный хаб. Чтобы избежать пробок, таможенники должны оформлять от 800 до 1200 машин в сутки, но реальные цифры гораздо скромнее.

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Именно поэтому на подъездах к границе образуются километровые очереди, извивающиеся горными серпантинами. Когда фуры наконец-то достаются финальной грунтовой площадке, их строят в десятки рядов, образуя настоящее море из грузовиков, которое и попало на вирусное видео в Instagram.

Это лишь очередь по дороге к накопительной зоне возле международного автомобильного пункта пропуска. Скриншот: 40ton.net

Какая техника работает на маршруте

Опытный глаз сразу заметит на кадрах две основные категории тягачей: европейскую классику и совершенно новые китайские модели. Европейский автопром представлен машинами экологических стандартов от Евро-3 до Евро-6, среди которых часто встречаются фуры, ранее принадлежавшие польским или немецким перевозчикам.

Например, на видео можно увидеть знакомый многим Volvo FH с просторным кузовом, который до сих пор носит ливрею европейской компании Solidaris. Это прекрасно иллюстрирует, насколько строгие условия эксплуатации ждут техники, которую списывают на нашем континенте.

А так выглядит горная равнина, превращенная в накопительный паркинг грузового транспорта перед МАПП Иркештам. Скриншот: 40ton.net

Что касается китайского автопрома, то горные перевалы заполонили новенькие Foton, Shacman, Dongfeng, FAW и JAC. Большинство из них принадлежит перевозчикам из Поднебесной, о чем говорят характерные желтые номера, но хватает и местных машин с регистрацией стран Центральной Азии.

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Производители из Китая уверенно захватывают этот регион, предлагая новые грузовики по цене б/у европейских аналогов. Более того, в Кыргызстане уже успешно работает местный завод по сборке тягачей Shacman, что делает такую технику еще более доступной для местного бизнеса.