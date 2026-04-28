Такого бронетранспортера Украина еще не имела: что известно о Sisu GTP 4×4

Это – первое появление такой модели в Украине. Речь идет об относительно новой разработке финской компании Sisu Auto, которая специализируется на бронированных машинах. На такой версии вполне оправданно настаивают эксперты специализированного ресурса Militarnyi.

К этому стоит добавить, что бренд Sisu в Украине не новый, с таким логотипом военная техника различных типов и назначений поставлялась и раньше. Кроме этого, еще с довоенного времени в лесном хозяйстве эксплуатируются гражданские полноприводные тяжелые грузовики – лесовозы, сортиметовозы Sisu.

Новая техника без объявлений

Точно о поставщике бронемобиля ничего неизвестно. Вероятно, речь идет о донате скандинавских партнеров. Это может быть Финляндия или Швеция, которые уже закупают такую технику для собственных армий и могли поделиться с Украиной.

Финляндия и Швеция выбрали Sisu GTP как общую тактическую машину переднего края. Такая же прибыла и в Украину. Фото: Oy Sisu Auto Ab

По крайней мере, эксперты "Милитарного" такое предположение не исключают. В редакции Авто24 с этим соглашаются, особенно с тем, что машина прибыла на испытания. Украина не отказывает никому в таком деле – протестует и врага заодно отлупит или раненых с поля боя вытащит.

Поскольку известно, что это пока единственное упоминание о модели и, как пишут эксперты упомянутого издания, относительно новая разработка финской компании, то это может быть действительно тестовый образец. Обычно, такую технику передают в подразделения Сил обороны для испытания в настоящих боевых условиях, а не паркетно-полигонных.

Модульность и мобильность

Sisu GTP 4×4 построен по модульному принципу: машина имеет базовый передний блок с двигателем и сменные средний и задний модули. Это позволяет быстро адаптировать ее под различные задачи – от бронетранспортера до грузовика или специализированной техники, в том числе эвакуационной.

Машина имеет модульную схему построения кузова, начиная от десантной версии, двухрядной кабины и кузова, и заканчивая мобильной минометной установкой или эвакуационной машиной. Фото: Oy Sisu Auto Ab

В варианте БТР автомобиль перевозит до 10 человек. Другие конфигурации предусматривают использование в качестве носителя миномета (см. видео внизу), радаров или транспортной платформы, есть эвакуационные модификации.

Защита и характеристики

Машина соответствует стандарту защиты STANAG 4569 (1 уровень) и имеет противоминную конструкцию. Оснащена дизельным двигателем мощностью 308 л.с., она способна разгоняться более 100 км/ч и преодолевать до 700 км без дозаправки.

Полная масса броневика – до 16,5 тонны, грузоподъемность – около 5 тонн.

Почему это важно

Появление Sisu GTP 4×4 в Украине может свидетельствовать о тестировании новейшей техники в реальных боевых условиях.

Для производителей и стран-партнеров это возможность проверить эффективность бронемашин на фронте, а для украинских военных – получить современные мобильные платформы для выполнения широкого спектра задач.

Не исключено, что финская компания Sisu Auto вскоре привезет для тестов в Украину свой новый военный автомобиль, который еще только проходит заводские испытания. Это не столько бронированный транспортер, сколько логистическая платформа и база под специализированные надстройки.

Новая модификация Sisu GTP 4x4 на испытании по бездорожью. Фото: Микко Пуллиайнен



Машина на финальном этапе разработки. Ожидается, что субпроизводство и окончательная сборка начнется в Уусикаупунки (Uudessakaupungissa) на мощностях Valmet Automotive. Будет ли она тестироваться в Украине – только предположения.