Как сообщает Бюро экономической безопасности Украины, санкционированные обыски в нежилых помещениях Тернополя прошли 21 ноября 2026 года. Главной находкой детективов стал специально переоборудованный автомобиль MAN TGA 2003 года выпуска, который использовался в качестве мобильной базы для теневого бизнеса.

В промтоварном кузове этого грузовика дельцы искусно обустроили скрытый отсек. Там разместили два огромных резервуара вместимостью по 5,5 тысяч литров каждый, а также дополнительно втиснули семь 200-литровых бочек.

Все эти емкости были до отказа заполнены спиртосодержащей жидкостью неизвестного происхождения. Общий объем изъятого суррогата составил значительные 23,4 тысячи литров, а стоимость конфискованного имущества оценивается примерно в 4 миллиона гривен.

Антисанитария и фирменные этикетки

Следствие установило, что эта группа лиц работала с начала 2026 года, разливая поддельный прозрачный и закрашенный алкоголь в откровенно антисанитарных условиях. Обычная спиртовая бодяга из грузовика впоследствии фасовалась в хорошие бутылки и разъезжалась разветвленной сетью сбыта под видом фирменных бренди и водки.

Коробки до самой двери скрывали настоящий груз: бочки и цистерны со спиртовой бодягой. Фото: из материалов следствия

Конечно, такая продукция не отвечала никаким государственным стандартам и могла серьезно вредить здоровью покупателей. Кроме прямой угрозы жизни людей, организаторы схемы тщательно скрывали свои доходы и уклонялись от уплаты налогов.

В настоящее время досудебное расследование продолжается по нескольким статьям Уголовного кодекса, в частности, за незаконное изготовление подакцизных товаров и отмывание имущества. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Офис Генерального прокурора.

Коммерческий транспорт в криминальных схемах

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, контрабандисты регулярно используют грузовики для скрытой перевозки нелегальных товаров. К примеру, недавно на границе с Молдовой таможенники конфисковали магистральный тягач DAF вместе с полуприцепом.

Тогда водитель задекларировал обычную деревянную мебель, но во время взвешивания обнаружилось существенное расхождение. В двойных стенках полуприцепа правоохранители обнаружили более 51 тысячи пачек сигарет без акцизных марок, что стоило перевозчику потери дорогостоящего коммерческого транспорта.