Такого в войсках еще не было: украинское ПВО получило уникальные кемперы на базе Mitsubishi L200

О передаче нетипичной техники на своей странице в Facebook сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

По его словам, финансирование проекта состоялось за счет субвенции из местного бюджета, а сами машины помогут мобильным огневым группам прикрывать небо над Днепропетровщиной.

Такие армейские кемперы можно считать дебютными

До появления этих комплексов зенитчикам приходилось работать в гораздо худших условиях. Обычно для таких задач использовали пикапы с открытыми бортами или классические низкие металлические или пластиковые кунги, подходящие разве что для перевозки боекомплекта и личных вещей.

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Теперь украинские мастера реализовали полноценный формат Truck Camper. Жилой модуль встроен прямо в грузовой отсек японского внедорожника, причем конструкция имеет характерный вынос над крышей кабины. Этот альков значительно увеличивает полезное пространство, где можно обустроить спальные места или разместить габаритную аппаратуру.

Специализированные жилые модули переданы в парк 634-го отдельного зенитного пулеметного батальона. Фото: Андрей Белоусов

Технические особенности и автономность

Точное название предприятия-производителя по соображениям безопасности не разглашают, однако известно, что это украинская разработка. Сама капсула представляет собой облегченный термоизолированный закрытый кунг, вероятно, собранный из современных сэндвич-панелей, прекрасно удерживающих температуру.

" Такие комплексы позволяют создать надлежащие условия для военных, выполняющих задачи в полевых условиях, в том числе в холодное время года, – уточнил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

Внутри предусмотрены не только места отдыха, но и полноценные пункты управления огнем.

Поскольку впереди холода, разработчики серьезно подошли к вопросу обогрева. Каждый модуль оснащен автономными дизельными обогревателями типа Webasto, что гарантирует комфортную температуру даже во время длительных осенне-зимних дежурств вдали от цивилизации.