Такой транспорт для перевозки уклонистов через границу в Украине еще не использовали

По мнению следователей, этот человек мог быть организатором. Он предлагал "клиентам" пересечение линии межгосударственного разграничения вне пунктов пропуска – в частности на квадроцикле через труднодоступные участки границы.

По данным следствия, 31-летний житель Золочевщины, ранее судимый за грабеж, разработал многоступенчатую схему выезда мужчин призывного возраста в Молдову или Румынию. Об этом сообщает прокуратура Львовской области. Есть также информация о таком и на ФБ-странице полиции Львовской области.

По мультимодальной схеме перевозок

Подозреваемый в незаконных операциях, вину которого должен определить суд, позаимствовал у коммерческих грузовых автоперевозчиков методику мультимодальных перевозок, то есть несколькими видами и типами транспорта. Сначала стоял трансфер по перевозке "клиента" из Львова в Черновицкую область с объездом блокпостов.

Вот дальше уже появилась инновационная составляющая – нелегальное пересечение границы вне пункта пропуска выполнялось с помощью квадроцикла. Здесь логистика усовершенствовалась: клиента подвозили не до границы и дальше отправляли пешком, а везли "через труднодоступные участки границы".

"Мужчина не только обеспечивал логистику, но и подробно консультировал "пассажира". В программу подготовки входил курс подготовиться к поездке, поведения во время пересечения границы и после него, – отмечают в прокуратуре.

За весь пакет услуги – 10 000 евро

В стоимость услуги также входило приобретенное маскировочное снаряжение – камуфляж и берцы. Это должно было уменьшить риск разоблачения.

Свои услуги он оценил в 10 000 евро. Часть суммы – эквивалент около 3 тысяч евро – нужно было оплатить авансом, остальное – непосредственно во время переправки.

Момент санкционированного задержания, обыска и изъятия "выручки”. Фото: прокуратура, полиция

Оплату принимали как в евро, так и в долларах по актуальному курсу. Однако сполна получить деньги и реализовать план не удалось. Мужчину задержали сразу после получения первого транша – 3700 долларов США.

И снова все та же 332-я статья

По процессуального руководства Львовская областная прокуратура ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование ведут следователи Национальной полиции Украины при оперативном сопровождения подразделений стратегических расследований. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.