Такой транспорт для перевозки уклонистов через границу в Украине еще не использовали

На Львовщине правоохранители перекрыли очередной канал незаконной переправки военнообязанных за границу. До этого времени такая техника на ту сторону границы людей еще не возила.
Сервис переправки уклонистов через границу улучшился - их на ту сторону везут квадроциклом

Воспользоваться авансом в 3700 евро квадроциклисту не удалось, их навет перечислить не успел

Валентин Ожго
24 апреля, 07:20
По мнению следователей, этот человек мог быть организатором. Он предлагал "клиентам" пересечение линии межгосударственного разграничения вне пунктов пропуска – в частности на квадроцикле через труднодоступные участки границы.

По данным следствия, 31-летний житель Золочевщины, ранее судимый за грабеж, разработал многоступенчатую схему выезда мужчин призывного возраста в Молдову или Румынию. Об этом сообщает прокуратура Львовской области. Есть также информация о таком и на ФБ-странице полиции Львовской области.

По мультимодальной схеме перевозок

Подозреваемый в незаконных операциях, вину которого должен определить суд, позаимствовал у коммерческих грузовых автоперевозчиков методику мультимодальных перевозок, то есть несколькими видами и типами транспорта. Сначала стоял трансфер по перевозке "клиента" из Львова в Черновицкую область с объездом блокпостов.

Вот дальше уже появилась инновационная составляющая – нелегальное пересечение границы вне пункта пропуска выполнялось с помощью квадроцикла. Здесь логистика усовершенствовалась: клиента подвозили не до границы и дальше отправляли пешком, а везли "через труднодоступные участки границы".

"Мужчина не только обеспечивал логистику, но и подробно консультировал "пассажира". В программу подготовки входил курс подготовиться к поездке, поведения во время пересечения границы и после него, – отмечают в прокуратуре.

За весь пакет услуги – 10 000 евро

В стоимость услуги также входило приобретенное маскировочное снаряжение – камуфляж и берцы. Это должно было уменьшить риск разоблачения.

Свои услуги он оценил в 10 000 евро. Часть суммы – эквивалент около 3 тысяч евро – нужно было оплатить авансом, остальное – непосредственно во время переправки.

Момент санкционированного задержания, обыска и изъятия "выручки”. Фото: прокуратура, полиция

Оплату принимали как в евро, так и в долларах по актуальному курсу. Однако сполна получить деньги и реализовать план не удалось. Мужчину задержали сразу после получения первого транша – 3700 долларов США.

И снова все та же 332-я статья

По процессуального руководства Львовская областная прокуратура ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – организация незаконной переправки лиц через государственную границу.

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Досудебное расследование ведут следователи Национальной полиции Украины при оперативном сопровождения подразделений стратегических расследований. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

