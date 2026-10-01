Укр
Ру

"Такой же прочный?": Toyota сбросила дом на колесах на крышу электрического Hilux

Британское подразделение Toyota повторило культовый трюк с шоу Top Gear, скинув 760-килограммовый дом на колесах на крышу нового электрического пикапа Hilux. Несмотря на серьезные визуальные повреждения кузова, электромобиль самостоятельно уехал с места эксперимента.
Toyota сбросила кемпер на электрический пикап Hilux BEV: видео краш-теста

ФОТО: Carscoops|

Toyota повторила культовый трюк из Top Gear

Данила Северенчук
logo1 октября, 11:20
logo0
logo0 мин

Как сообщает Carscoops, идею для этого безумного испытания предложили пользователи Reddit. Инженеры подняли старый кемпер на высоту более 9 метров с помощью крана и просто отпустили его прямо на крышу нового Hilux BEV.

Какие последствия трюка?

Батарея, надежно защищенная и интегрированная в раму, а также электромоторы совершенно не пострадали от колоссального удара, а подвеска успешно поглотила энергию падения. Естественно, без серьезных последствий для кузова не обошлось.

Удар полностью смял крышу пикапа, разбил лобовое стекло и оставил глубокие вмятины на грузовом отсеке. Автомобиль, скорее всего, спишут из-за нарушений геометрии, но его способность мгновенно включиться и самостоятельно уехать после такого краш-теста действительно впечатляет.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Что ждет этот Hilux дальше?

  • Теперь новый Toyota Hilux доступный в виде "мягкого" дизельного гибрида и полностью электрической версии, а к 2028 году ожидается появление водородной модификации.
  • Этот разбитый электропикап вскоре отправят на YouTube-канал Top Gear для второй серии издевательств.
#Toyota #Новости #Hilux Double Cab 2015 #Aвтофанаты #Топ Гир #Фото
Реклама