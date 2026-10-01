"Такой же прочный?": Toyota сбросила дом на колесах на крышу электрического Hilux

Как сообщает Carscoops, идею для этого безумного испытания предложили пользователи Reddit. Инженеры подняли старый кемпер на высоту более 9 метров с помощью крана и просто отпустили его прямо на крышу нового Hilux BEV.

Какие последствия трюка?

Батарея, надежно защищенная и интегрированная в раму, а также электромоторы совершенно не пострадали от колоссального удара, а подвеска успешно поглотила энергию падения. Естественно, без серьезных последствий для кузова не обошлось.

Удар полностью смял крышу пикапа, разбил лобовое стекло и оставил глубокие вмятины на грузовом отсеке. Автомобиль, скорее всего, спишут из-за нарушений геометрии, но его способность мгновенно включиться и самостоятельно уехать после такого краш-теста действительно впечатляет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что ждет этот Hilux дальше?