"Такой же прочный?": Toyota сбросила дом на колесах на крышу электрического Hilux

ФОТО: Carscoops|
Toyota повторила культовый трюк из Top Gear
Как сообщает Carscoops, идею для этого безумного испытания предложили пользователи Reddit. Инженеры подняли старый кемпер на высоту более 9 метров с помощью крана и просто отпустили его прямо на крышу нового Hilux BEV.
Какие последствия трюка?
Батарея, надежно защищенная и интегрированная в раму, а также электромоторы совершенно не пострадали от колоссального удара, а подвеска успешно поглотила энергию падения. Естественно, без серьезных последствий для кузова не обошлось.
Удар полностью смял крышу пикапа, разбил лобовое стекло и оставил глубокие вмятины на грузовом отсеке. Автомобиль, скорее всего, спишут из-за нарушений геометрии, но его способность мгновенно включиться и самостоятельно уехать после такого краш-теста действительно впечатляет.
Что ждет этот Hilux дальше?
- Теперь новый Toyota Hilux доступный в виде "мягкого" дизельного гибрида и полностью электрической версии, а к 2028 году ожидается появление водородной модификации.
- Этот разбитый электропикап вскоре отправят на YouTube-канал Top Gear для второй серии издевательств.