Таксист из Волыни уже сожалеет о "Шкоде": международный рейс без лицензии провалился

По данным правоохранителей, мужчина работал таксистом и согласился помочь своему клиенту незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Схема была классическая, как и ее проблемная составляющая – организатор трансфера о гарантийном обязательстве смолчал.

Об этом рассказывают в своих релизах 27-й пограничный отряд им. героев Карпатской Сечи, прокуратура и полиция Закарпатской области



В обещаниях все звучало хорошо

План был разработан заранее. Сначала лучанин встретил мужчину во Львове и повез его в Закарпатье. Далее, по версии следствия, он должен был провести "клиента" до границы, объяснить, как пройти блокпосты, преодолеть забор и как вплавь пересечь Тису.

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Вся необходимая атрибутика предоставлялась организатором трансфера. Для этого таксист закупил и передал клиенту необходимое снаряжение – кусачки для забора и спасательный жилет. Все это свободно продается в магазинах – мелочная стоимость в отношении платы за услугу в целом.

Остановили, поругали, от машины отлучили, но суд еще впереди. Фото: Госпогранслужба Украины

Стоимость такого "международного трансфера" составила 3200 евро. По данным прокуратуры, 200 евро таксист получил как предоплату, а еще 3000 – уже непосредственно перед задержанием.

Владелец уже сожалеет о "Шкоде"

Правоохранители задержали волынянина на Раховщине. В ходе следственных действий изъяли автомобиль Skoda, деньги и мобильные телефоны.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Похоже, на этот раз международный рейс завершился гораздо раньше, чем планировалось.