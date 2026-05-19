Таксист вывозил уклонистов по "лесным тропам": в Коростене взбудоражили гнездо побега в Беларусь

От Коростеня до Беларуси – рукой подать. Этим и воспользовался 27-летний житель Народичской общины. Он маскировал свою деятельность под работу такси и вывозил клиентов в приграничье с Беларусью.



По данным Службы безопасности и Национальной полиции Житомирской области, мужчина предлагал "пакет услуг" по нелегальному выезду за 5 тысяч долларов США с человека. Работал только по полной предоплате.

Инструктаж, лес и дистанционное сопровождение

Следствие под патронатом прокуроров Коростенской окружной прокуратуры установило, что фигурант подробно инструктировал своих "клиентов": советовал, какую одежду взять, какие инструменты и запас продуктов нужны для многодневного пребывания вне населенных пунктов.

Далее мужчин подвозили к пограничной зоне вне блокпостов, а маршрут незаконного пересечения границы пролегал через так называемые "лесные тропы".

После доставки организатор дистанционно сопровождал уклонистов, которые должны были самостоятельно перейти границу вне официальных пунктов пропуска.

Правоохранители задержали подозреваемого в центре Коростеня на горячем – во время получения денег от очередного 26-летнего клиента.

Деньги вероятный организатор получил, а вот перечислить не успел, потому что это за него уже делали следователи. Фото: СБУ, полиция, прокуратура

Домашний арест и до 9 лет тюрьмы

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений.

Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В случае доказательства вины подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Это уже не первый случай

В прокуратуре также напомнили, что две недели назад на Коростенщине разоблачили еще одну аналогичную схему.



Тогда житель Ровенской области за 40 тысяч гривен перевозил четырех мужчин в пограничной лесополосы и указывал маршрут для незаконного пересечения границы.