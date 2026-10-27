Таможенники отобрали на границе четверть миллиона долларов и микроавтобус Mercedes: кто ехал в салоне

Как сообщает Государственная таможенная служба, инцидент произошел во время проверки микроавтобуса, следовавшего в Турцию под управлением гражданина Украины. В ходе стандартного сканирования транспортного средства инспекторы заметили подозрительные аномалии в его конструктивных полостях.

К дальнейшему углубленному обзору привлекли сотрудников СБУ в Одесской области. Совместными усилиями правоохранители обнаружили целую сеть искусно обустроенных тайников с наличными.

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Свертки с деньгами размещались в порогах под передней дверью и в труднодоступных нишах под капотом. В частности, водитель использовал место расположения салонного фильтра и даже внутренние полости корпусов фар.

Чтобы получить валюту, инспекторам пришлось частично демонтировать конструктивные элементы автомобиля. Сами банкноты были тщательно завернуты в черные носки, упакованные в плотный полиэтилен и обмотанные клейкой лентой.

Жесткие последствия для перевозчика

В общем таким креативным способом водитель пытался вывезти из страны 270 400 долларов и 500 евро без декларирования. В гривневом эквиваленте сумма изъятой иностранной валюты превышает 12 миллионов гривен.

Укрытия в старом микроавтобусе Mercedes-Benz так себе, в элитном седане или кроссовере Mercedes-Benz можно перевезти в десять раз больше, даже далеко не пряча. Фото: из материалов следствия

По факту сокрытия ценностей от таможенного контроля составлен соответствующий протокол. Наличные и сам микроавтобус Mercedes временно изъяли, а в правоохранительные органы направили сообщение о преступлении по статье 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Тайники в авто становятся трендом

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, контрабандисты регулярно используют конструктивные особенности автомобилей для нелегального заработка. Например, недавно на Закарпатье водитель микроавтобуса Opel Vivaro потеряла свой автомобиль стоимостью более 400 тысяч гривен из-за попытки провезти дешевые сигареты в передней панели.

Аппетиты перевозчиков и их фантазия подчас поражают. В другом эпизоде креативный тюнинг микроавтобуса довел водителя до суда, когда он пытался вывезти мужчину в специально оборудованном тайнике между сиденьями и багажником.