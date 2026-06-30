Таможенный пост еще не открыли, а уголовное дело по нему уже возбуждено

По версии следствия, в 2021 году во время проведения тендера на модернизацию пункта пропуска чиновник способствовал победе киевской компании, которая предложила выполнить работы почти за 105 млн грн.

Тендер оказался несколько странным, поскольку существовали два более дешевых тендерных предложения. Об этом говорится в материалах Черновицкой областной прокуратуры.

Читайте также Купили авто в кредит и переплатили 700 тысяч: в Черновцах подозревают бывших чиновников

Меры пресечения

Следствие оценивает ущерб государственному бюджету в более чем 3,2 млн грн. После завершения реконструкции в 2022 году чиновник подписал акты приемки выполненных работ без надлежащей проверки их стоимости.

По результатам судебных экспертиз, цены на отдельные строительные материалы в документации были завышены.

Чиновник таможенный пост не прошел, не перелетел, но "залетел". Фото: Черновицкая прокуратура



Бывшему чиновнику инкриминируют растрату бюджетных средств в особо крупных размерах. Суд избрал ему меру пресечения в виде залога в размере более 660 тыс. грн.

Досудебное расследование проводит Территориальное управление ГБР в Хмельницком при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черновицкой области.