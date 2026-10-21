Таможня в микроавтобусе: в Закарпатье запустили первый в Украине автономный пункт пропуска

ФОТО: Закарпатская таможня|
Передвижная таможня сделана по принципу автолавки – все есть даже с запасом
Как сообщает Закарпатская таможня на своей официальной странице, инновационный проект реализовали совместно с профильным департаментом цифровизации Гостаможслужбы. Пилотный запуск и тестирование комплекса прошли на известном таможенном посту Тиса.
Главная фишка нового комплекса заключается в его абсолютной независимости от внешних условий. Передвижной пункт получил мощную систему автономного питания и интегрированный терминал Starlink.
Это означает, что инспекторы имеют постоянный скоростной доступ к базам данных даже там, где вообще нет мобильного покрытия или проводного интернета. Такой подход гарантирует, что оформление критического импорта, экспорта и гуманитарки не остановится ни на минуту из-за вражеских обстрелов инфраструктуры.
Оперативность и безопасность логистики
Помимо устойчивости к блэкаутам мобильный офис позволяет таможенникам работать непосредственно на местах фактического нахождения грузов. Его можно быстро развернуть во время выездных операций или при чрезвычайных ситуациях на стационарных пунктах пропуска.
Первый в Украине мобильный пост таможенного оформления показал хорошие результаты, и этот опыт могут распространить. Фото: Закарпатская таможня
Напомним, что параллельно с модернизацией таможенных процедур государство заботится и о безопасности водителей. Как уже сообщалось на нашем сайте, на подъездных дорогах и территориях пунктов пропуска в пяти областях Украины в скором времени установят 135 мобильных укрытий.
Кроме того, из-за постоянных российских атак на пограничную инфраструктуру Мининфраструктуры рассматривает возможность переноса некоторых контрольных пунктов на территорию соседних государств. Это позволит избежать скопления транспорта в опасных зонах и существенно ускорить логистику.