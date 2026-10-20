Тариф от 13 тысяч гривен до 4 тысяч долларов: как перевозчики-аферисты наживаются на доверчивых беглецах

Как сообщает Госпогранслужба, оперативники одновременно сработали в двух регионах, остановив автомобили злоумышленников во время выполнения заказов. В обоих случаях организаторы использовали собственный транспорт и заранее продуманные маршруты, но финал оказался одинаковым – наручники и изъятие имущества.

Редакция Авто24 уже просто устала повторять одну и ту же истину: подобные переправители только пользуются доверчивостью людей. Они охотно берут сумасшедшие деньги, но никаких результатов не гарантируют, ведь их главная цель– банально нажиться на чужом страхе.

Херсонский таксист имел тайный бизнес

В Херсонской области местный житель решил заработать на военнослужащих, самовольно покинувших свои части. За свои услуги он просил относительно скромных 13 тысяч гривен.

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Схема выглядела просто: водитель сажал клиентов в свой автомобиль и отвозил их в объезд официальных блокпостов вдали от зоны боевых действий. Сотрудники СБУ и ДБР остановили этого бизнесмена как раз после обналичивания за очередной рейс.

Теперь его транспортное средство, мобильные телефоны и заработанные средства изъяты. Самому же водителю светит суровая уголовная ответственность за пособничество в дезертирстве.

Дорогой вояж в Приднестровье

Значительно высший прайс выставил 45-летний гражданин Молдовы в Одесской области. Он оценил свою помощь в 4 тысячи долларов, пообещав жителю Донбасса безопасный трансфер в соседнюю страну.

Иностранец забрал пассажира в Одессе и довез его в Раздельнянский район. Оттуда они должны были пешком добраться до приднестровского сегмента границы, но помешали пограничники Подольского отряда.

" Переправителю уже сообщено о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Если делец захочет выйти на волю до приговора суда, то ему придется внести более 262 тысяч гривен залога, – отмечают в ведомстве.

Старые схемы не работают

Напомним, ранее мы писали о целом ряде подобных сделок, которые правоохранители ликвидировали по всей стране. Фантазия злоумышленников впечатляет: от маскирование клиентов в форму ВСУ на Киевщине к заплывам через реку в Винницкой области за 10 тысяч долларов.

Как уже сообщалось на нашем сайте, иногда гарантами таких схем выступают даже действующие правоохранители. Например, недавно на Днепровщине задержали патрульного, который за 7 тысяч долларов продавал маршрут побега через Беларусь в Польшу, но вместо обогащения получил перспективу сесть за решетку на 9 лет.