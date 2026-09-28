Самый дешевый индийский седан выдержал 20 тонн камней: видео

Как сообщает издание Carscoops, такой радикальный краш-тест компания устроила для проверки структурной целостности модели и безопасности газовой установки CNG.

Перед тем как самосвал полностью похоронил автомобиль под толстым слоем строительных камней, дебютный Aeris также успешно преодолел глубокий брод и гравийные участки.

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Седан попал в запланированное издевательство

Когда завалы разгребли и очистили автомобиль от этого "исследовательского" груза, крыша оказалась лишь немного деформированной, а окна разбились.

А вот пассажирский салон остался абсолютно целым, дверь отворилась без проблем. Водитель-испытатель без сил сел за руль и завел двигатель.

Автомобиль тронулся с места и поехал своим ходом. Фактически 20 тонн каменных обломков, вываленных из кузова тяжелого самосвала, не стали критическими для машины.

Для испытания кузова на прочность подогнали самосвал с 20 тоннами камней, вываленных прямо на крышу. Фото: Тата / YouTube

Продемонстрированный трюк четко донес сообщение до целевой аудитории: дешево – не значит опасно.

Самая дешевая модель из трех версий

Таким образом, Tata Aeris продемонстрировал свою надежность за какие-то две недели до начала заказов на рынке Индии. Там первые отгрузки запланированы уже 11 октября.

Цена начинается от 5500 долларов за самую дешевую комплектацию Smart с механической коробкой передач. Она растет до 10 200 долларов за флагманскую версию Accomplished с двигателем на сжатом природном газе и автоматом.

Вот такую Tata Aeris засыпали камнями из кузова самосвала. Фото: Tata Motors

Напомним, самые доступные новые седаны в США сейчас стоят от 23 000 долларов, но в других частях света покупатели имеют доступ к гораздо более дешевым моделям. Поэтому небольшой седан Tata Aeris является отличным примером подлинной доступности.

Вернется ли легендарный Nano

Впрочем, статус дешевого легкового автомобиля в продуктовой линейке Tata может вскоре сместиться. Еще в августе старший руководитель отдела дизайна Tata Motors намекнул, что самый дешевый в мире автомобиль Nano, когда-то стоивший в самой дешевой версии 2000 долларов, может вернуться как электромобиль.

Когда Аджая Джайна спросили о возвращении культовой малолитражки, он ответил положительно. Руководитель предположил, что электрический аватар может являться одним из способов переосмысления Nano для нового поколения.

Важно, что Tata Motors официально не подтвердила разработку нового Nano или Nano EV, а также не объявила график запуска или спецификации. Поэтому замечания Джайна следует рассматривать только как намек на возможности, рассматриваемые компанией.

И если для показательных испытаний Tata Motors снова использует самосвал с камнями для демонстрации такой же надежности кузова Nano, это поможет в продвижении техники не только на внутреннем, но и на глобальном рынке.