Tatra показала электрический 750-сильный самосвал: что умеет новый Force e-DRIVE

Это уже второй показ после осеннего дебюта. Компания Tatra Trucks представила усовершенствованную версию своего электрического самосвала во время весенней акции #ДеньАвтомобиля в Праге. Прототип демонстрировался на престижной площадке VUT в районе Дейвице.

Как отмечает производитель, модель пока остается испытательным образцом. Она создана для проверки интеграции электрической силовой установки и тяговых аккумуляторов в тяжелых грузовиках для строительства и спецработ.

22 тонны за рейс и полный привод 8×8

Самосвал построен на восьмиколесном шасси линейки Force и имеет трехстороннюю разгрузку. За один рейс он способен перевозить до 22 тонн сыпучих материалов – щебня, камня или асфальта.

Общая масса автомобиля достигает 44 тонн, что позволяет использовать его как в дорожном строительстве, так и в карьерах.

750 "лошадей" и до 400 км без подзарядки

Электрическая силовая установка развивает мощность до 750 л.с. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая коробка передач, адаптированная под различные дорожные условия.

Запас хода остался на уровне, заявленном ранее – от 300 до 400 км. Он зависит от нагрузки, рельефа и типа покрытия.

Камеры вместо зеркал и полный набор ассистентов

Несмотря на тяжелый класс, самосвал сохранил маневренность благодаря независимой пневмоподвеске и двум управляемым передним осям.

Разработчики намекают, что на очереди тестирование этого аккумуляторного самосвала с двухосным дышловым прицепом. Фото: Tatra Trucks

Модель получила современные системы помощи водителю: предотвращение столкновений, контроль "слепых" зон и распознавание дорожных знаков.

Вместо традиционных зеркал установлены камеры.

Пока только прототип

О серийном производстве речь пока не идет. Испытания продолжаются, а сроки их завершения производитель не раскрывает.