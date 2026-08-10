Таврия почти без пробега: в Днепре продают 31-летний ЗАЗ в состоянии "капсулы времени"

В Днепре выставили на продажу необычный ЗАЗ-1102“ Таврия” 1995 года выпуска. По словам продавца, трехдверный хэтчбек проехал всего 1000 км за более чем 30 лет.

Как пишет topgir.com.ua, за автомобиль просят $4999 или около 224 тыс. грн. Объявление опубликовано на AUTO.RIA.

ЗАЗ-1102 с пробегом 1000 км

Автомобиль сохранил оригинальное состояние, а продавец называет его“ капсулой времени” и фактически новым автомобилем.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Это ЗАЗ-1102 первого поколения с трехдверным кузовом хэтчбек. Машина оснащена бензиновым двигателем объемом 0,9 литра и механической коробкой передач.

Что под капотом

Версия 0.9 MT, которую начали выпускать в 1995 году, получила 903-кубовый бензиновый двигатель мощностью 45 л. Мотор работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а привод – передний.

“ Таврия” рассчитана на пятерых пассажиров. Длина хэтчбека составляет 3708 мм, ширина – 1554 мм, а высота – 1410 мм.

Дорожный просвет автомобиля равняется 162 мм, а багажник имеет объем 250 л.

Необычный экземпляр из минимальным пробегом может заинтересовать коллекционеров советских и украинских автомобилей, ведь найти“ Таврию” 1990-х годов с заявленным пробегом всего в 1000 км сегодня непросто.