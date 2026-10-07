Телефон на экзамене по ПДД: как жестко наказывают за попытку списать теорию

Как сообщает Главный сервисный центр МВД, за соблюдением правил при тестировании строго следят администраторы. Сам процесс составления теории непрерывно фиксируется с помощью камер видеонаблюдения, поэтому скрыть гаджеты сложно.

Кандидаты в водители обязаны отвечать на экзаменационные вопросы исключительно самостоятельно. Использовать смартфоны, наушники, другие технические средства или даже обычные бумажные шпаргалки запрещено.

Контроль и последствия

Если экзаменатор замечает постороннюю помощь или запрещенное устройство, тестирование сразу же прекращается. Такой экзамен автоматически получает статус несложного.

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Следующий шанс проверить свои знания ПДД нарушитель получит не ранее чем на одиннадцатый день после неудачной попытки. Специалисты советуют полагаться только на собственную подготовку, а не искать легкие пути.

Самостоятельно сдать экзамен очень сложно

По официальной статистике только 21,5% кандидатов в водители сдают теоретический экзамен с первой попытки. Это сигнал, что система теоретических экзаменов слишком сложна и запутана. Такая ситуация создает спрос на услуги.“ бегунков” , мошеннические схемы и возникновение рынка поддельных водительских удостоверений.