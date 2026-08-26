Тендер на НРК по характеристикам Минобороны: впервые закупку разделили между несколькими производителями

НРК – это дистанционно управляемые платформы, позволяющие выполнять задачи на передовой без лишнего риска для военных. Их используют для доставки грузов, эвакуации раненых и выполнения боевых задач.

Как редакция Авто24 сообщала на днях, с начала 2026 года украинские НРК уже выполнили более 100 тысяч миссий. Теперь Минобороны хочет системно закупать такие комплексы из-за конкурентных процедур.

Закупят два типа роботизированных комплексов

В рамках нового тендера планируется купить НРК двух основных типов. Логистические комплексы должны перевозить грузы, доставлять снабжение и эвакуировать раненых. Ударные предназначены для поражения целей.

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Независимо от назначения, комплексы должны работать на пересеченной местности, иметь надежную дистанционную связь и передавать оператору видео и данные о своей работе.

Одному производителю не отдадут все заказы

К участию допускаются производители и поставщики, чья продукция отвечает установленным требованиям. Обязательное условие – наличие по меньшей мере одного кодифицированного изделия в категории НРК.

Интересно, что закупку разделили на классы в зависимости от дальности работы комплексов и веса груза. В каждом классе будет по 4 – 5 лотов, а один изготовитель сможет получить не более половины заказа в пределах конкретного класса.

В Минобороны объясняют, что такая схема должна привлечь к поставкам сразу нескольких производителей и усилить конкуренцию. По замыслу ведомства, это также позволит снизить риск срыва поставок.

Тендер будет проходить в закрытой среде с соблюдением требований безопасности оборонных закупок. Условия участия и документы для представления предложений АОЗ опубликовала на своем официальном сайте.