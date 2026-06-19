Теневая империя топлива: в Днепропетровской области закрыли сеть АЗС и изъяли "бодягу"

В ходе операции пресечена деятельность восьми автозаправочных станций, через которые реализовывалось нелегально изготовленное топливо. Его качество определит сертифицированная лаборатория, но предварительные анализы показывают, что оно далеко от нормы.

В настоящее время продолжаются следственные действия. О такой новости рассказывает на сайте Бюро экономической безопасности. Об этом эпизоде в уголовном производстве также сообщает Генеральная прокуратура.

Читайте также Сколько нелегальных автозаправок закрыли в марте детективы Полтавской области

Полный цикл подпольного производства

По данным следствия, в течение 2026 года организованная группа использовала нефтебазу в Кривом Роге для производства и хранения топлива без необходимых лицензий и разрешительных документов.

Готовую продукцию сбывали через сеть АЗС преимущественно за наличные. Фото: БЭБ

"Топливо вывозили в местную сеть АЗС и продавали хозяйствующим субъектам за наличные. Реализовывали его под видом бензина А-92, А-95 и дизельного топлива, — уточни – в Генеральной прокуратуре.

Для маскировки незаконной деятельности участники схемы использовали фиктивные договоры, поддельные товарно-транспортные накладные, сертификаты качества и другие документы прикрытия.

Читайте также Где в Киевской области заправки торговали «бодягой»

Более двух десятков обысков

В рамках спецоперации детективы БЭБ провели более 22 обысков на объектах производства, хранения и реализации топлива, в транспортных средствах, а также по местам проживания фигурантов.

В ходе следственных действий изъято более 86 тысяч литров горюче-смазочных материалов и компонентов для их изготовления. Среди них –, более 65 тысяч литров бензина неизвестного происхождения, более 9 тысяч литров дизельного топлива и более 12 тысяч литров сырья для производства топлива.

Это была хорошо организованная схема производства, логистики и сбыта контрафактного топлива. Фото: прокуратура Украины

Кроме того, правоохранители изъяли специализированное оборудование и демонтировали топливораздаточные колонки, которые использовались для реализации фальсификата.

Расследование продолжается

В настоящее время правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к функционированию незаконной схемы.

Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и предъявлении подозрений фигурантам дела.