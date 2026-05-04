Теоретический экзамен в сервисных центрах МВД: правила, структура и ключевые нюансы

Сдача теоретического экзамена - обязательный этап для получения водительского удостоверения в Украине. Его проводят сервисные центры МВД, и именно этот этап формально подтверждает базовую готовность кандидата к участию в дорожном движении.

Язык экзамена

Пока что теоретический экзамен проводится только на украинском языке. На данном этапе языки международного общения не признаются сервисными центрами МВД.

Это следует из требований “закона Парубия” (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного № 5670-д), который определяет, что все государственные услуги и процедуры должны осуществляться на государственном языке.

Структура тестирования

Экзамен проходит в формате компьютерного теста и охватывает несколько ключевых блоков:

правила дорожного движения

дорожные знаки и разметка

основы безопасного управления

первая домедицинская помощь

базовое строение транспортного средства

Как проходит экзамен

Процедура стандартизирована и максимально автоматизирована:

регистрация в сервисном центре

идентификация кандидата

доступ к компьютерной системе

прохождение теста

Формат экзамена:

20 вопросов

20 минут

минимум 18 правильных ответов для успешной сдачи

Почему так сложно сдать экзамен

Сложность вопросов высокая. По официальной статистике 80% кандидатов не могут сдать экзамен. Это способствует развитию различных коррупционных и мошеннических схем.

Теоретический экзамен отсеивает водителей без должной подготовки. Без сдачи теории нельзя приступать к практике.