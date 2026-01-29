Хор "Гомін" на часть гонораров с концертных туров закупил автомобили для ВСУ

Как говорится в релизе Львовской мэрии, это уже вторая партия автомобилей, приобретенных в рамках сбора "Народный гомон". Эта инициатива предусматривает сбор средств на 50 автомобилей для 50 подразделений.

Прославленные хоровики из "Гомона" вместе с партнерами начали собирать средства на автомобили для Вооруженных Сил Украины во время своего Всеукраинского тура.

В прошлом году начали, а в этом – продолжили

В прошлом году на закупку, доставку и ремонт машин было собрано 10 миллионов гривен. Передача первой партии техники в 25 авто состоялась 20 октября 2025 года.

"Первой миссией коллектива является популяризация украинской музыки – и над этим мы работаем ежедневно. В то же время сегодня еще более важной считаем нашу миссию – поддержку украинской армии. Именно поэтому передача автомобилей для военных продолжается и дальше: сейчас происходит уже вторая часть этой важной инициативы, направленной на помощь нашим Защитникам", – отметил художественный руководитель хора “Гомон” Вадим Яценко.

Львовские певцы из разных коллективов в своих масштабных донатах защитникам даже превзошли некоторых столичных коллег. Хористы "Гомона" это в очередной раз доказали. Фото: мэрия Львова

В планах "Гомона" еще несколько проектов

За 2025 год коллектив Львовского органного зала провел более 200 концерте в Украине и Европе. Концертная деятельность хора стала основой масштабных благотворительных инициатив.

Сейчас в зачете хоровиков несколько проектов, направленных на поддержку Сил обороны. Подробнее об этом можно прочитать на ФБ-странице хора "Гомон", его сайте и партнерских ресурсах.

Справка Авто24

Напомним, муниципальный хор "Гомон" имеет 40-летнюю историю. С 2023 года этот коллектив входит в состав Львовского органного зала. Художественный руководитель и главный дирижер - Вадим Яценко.

Коллектив также известен участием в саундтреке к сериалу "Чернобыль" от HBO. В основной состав входит 26 участников.

Хор "Гомон" был признан лучшим хором 2024 года в Украине.