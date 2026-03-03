Теребовля получит современный мост в сторону границы: кто будет платить и делать эту автопереправу

Речь идет об улучшении трансграничной мобильности путем строительства региональной дороги № 627 Косов-Лацки - Соколов-Подляский и капитальный ремонт моста в Теребовле на дороге М-19.

Как говорится в сообщении Тернопольской ОВА, подписание в Варшаве такого соглашения убедительно доказывает пример положительного партнерства, где обе стороны выигрывают, имея общее видение будущего.

Что планируется сделать

В рамках инициативы в Польше будет построено 17 км новой региональной дороги, а с украинской стороны – проведен капитальный ремонт моста в г. Теребовля на автодороге государственного значения М-19. На реализацию проекта ориентировочно отведено 2,5 года.

Мост длиной 13,7 м полностью обновят с расширением пропускной способности и увеличение весовых нагрузок. Подрядчиком будет украинская компания.

Церемониал дорожников Украины и Польши по поводу официального старта проекта. Фото: Госвосстановление

Какие работы запланированы:

ремонт опор и пролетного строения;

устройство гидроизоляции и распределительной плиты;

укрепление земляного полотна;

обустройство дорожного покрытия;

освещение;

ограждение транспортной и пешеходной зоны;

ремонт подходов к мосту длиной 850 м;

установка технических средств организации дорожного движения;

строительство очистных сооружений.

Смета уже озвучена

Общая стоимость реализации составляет 3,2 млн евро, из которых 2,8 млн евро – грантовые средства Европейского Союза (90%), а 320 тыс. евро – софинансирование украинской стороны (10%).

Теребовлянский городской совет выделит 10 млн грн, еще 4 млн грн предусмотрено из Программы развития международного сотрудничества Тернопольской области на 2025–2027 годы.

Ожидания приятные

Этот мост является критически важным для логистики как для украинского сектора экономики, так и для польского.

Реализации проекта обеспечит:

непрерывное сообщение в направлении границы;

улучшение условий для трансграничного движения;

повышение безопасности и эффективности транспортной сети региона.

Во время, когда ресурсы внутри страны в первую очередь направляются на оборону, внешние инвестиции являются важной поддержкой. Польские партнеры и европейские финансовые институты это уже убедительно доказали.