Тернополь выпустил на маршруты девять новых троллейбусов "Электрон", и это еще не вечер

Из указанного количества 12-метровых троллейбусов “Электрон” шесть машин работают на маршруте №10, еще три – на маршруте №2.

Как сообщает мэрия, перед выходом на линию транспорт прошел необходимые испытания и выполняет регулярные рейсы в полноценном эксплуатационном режиме.

Комфорт пассажирам гарантируется

Новые троллейбусы оборудованы системами кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и отвечают современным требованиям доступности. Для пассажиров на колесных креслах предусмотрен откидной трап, а в салоне обустроены специальные места для их безопасного размещения.

Низкопольная конструкция также облегчает посадку пожилым людям, родителям с детскими колясками и пассажирам с ограниченной мобильностью. Система наклона кузова на остановках для удобства посадки/высадки ускоряет этот процесс, поэтому время в пути сокращается.

Новые троллейбусы "Электрон" получили новый разработанный специально для города стандарт цветной покраски кузова. Фото: мэрия, КП "Тернопольэлектротранс"

Трехдверный троллейбус "Электрон" Т19101 (модель Т19) производства львовского СП "Электронтранс" рассчитан на одновременную перевозку 106 пассажиров, из которых 34 могут сидеть.

К концу лета будет 17 новых машин

Обновление парка троллейбусов будет продолжаться в ближайшие недели. Уже на этой неделе Тернополь ожидает поступление еще четырех-пяти новых машин, а в общей сложности к концу лета город должен получить 17 новых троллейбусов украинского производства.

После завершения необходимых испытаний они выйдут на городские маршруты, что позволит обновить подвижной состав и повысить комфорт и качество перевозок для пассажиров.