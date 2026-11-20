Как сообщает издание Motor1, громкое заявление прозвучало во время саммита New York Times DealBook 18 ноября. Миллиардер объяснил, что компании крайне нужен вместительный беспилотник, ведь имеющихся мощностей компактного роботакси просто не хватит для обслуживания больших семей.

По плану разработчиков, будущий кроссовер будет работать в тандеме с двухместным Cybercab, который уже тестируют на дорогах Остина. Меньшая машина будет покрывать около 90 процентов всех пассажирских миль, а вот модифицированная Model Y будет закрывать все остальные потребности для поездок компаниями от четырех до семи человек.

"Нам все еще нужны автономные транспортные средства, если у вас четверо или шесть человек, или целая семья", – подчеркнул Маск во время выступления. Однако никакой конкретики по названию, стоимости или дате старта производства он так и не предоставил.

Смогут ли водители купить новинку

Пока остается загадкой, поступит ли этот футуристический семейный шаттл в свободную продажу. Журналисты предполагают, что Tesla может оставить эти машины исключительно для собственного коммерческого парка роботакси, как это планируется сделать с большинством выпущенных Cybercab.

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Пока американцам предлагают вполне традиционную альтернативу – трехрядную Model YL с привычными органами управления за 61 990 долларов. К тому же, свежее исследование Cox Automotive показывает, что только 10 процентов водителей в США готовы довериться полностью беспилотному авто пятому уровню, тогда как большинство предпочитает системы, где человек может перехватить управление.

Проблемы с автономностью