Tesla, Leaf и китайские EV: как изменился рынок электромобилей после возвращения НДС

В июне 2026 года в Украине зарегистрировали 7994 электромобиля, свидетельствуют данные Института исследований авторынка. Это подтверждает новую реальность сегмента: электромобили не исчезли с рынка после возврата НДС, но импорт утратил прежний темп, а покупатели все чаще выбирают автомобили, которые уже находятся в Украине.

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Рынок держится, но уже не растет

Возвращение НДС на электромобили не уничтожило сегмент, как опасались некоторые участники рынка. Но оно существенно изменило его структуру.

В июне внутренние перепродажи электромобилей составили 4947 единиц. Это более 60% всего объема. По сравнению с маем этот сегмент сократился на 11,8%, но по сравнению с июнем прошлого года вырос сразу на 76,4%.

Импорт подержанных электромобилей составил 2645 машин. За месяц он даже вырос на 9,8%, однако в годовом сравнении падение очень значительное – минус 43,7%.

Сильнее всего пострадал сегмент новых электромобилей. В июне их зарегистрировали всего 402 единицы. Это на 19,1% меньше, чем в мае, и на 71,2% меньше, чем в июне 2025 года.

Эффект досрочных покупок исчерпался

Падение импорта выглядит резким, но у него есть понятное объяснение. В конце 2025 года часть покупателей спешила приобрести электромобиль до возврата НДС. То есть спрос, который должен был реализоваться в 2026 году, фактически перенесли на предыдущие месяцы.

По оценке ИДА, финансового запаса покупателям хватило примерно на 2,5–––3 месяца. После этого искусственно созданный резерв спроса исчерпался.

Теперь рынок вернулся к более естественному уровню – примерно 7–––8 тысяч электромобилей в месяц. Это не провал, но и не продолжение прошлогоднего бума.

Главная проблема в другом: парк почти перестал активно пополняться новыми машинами из-за рубежа. Вместо этого украинцы в основном покупают и перепродают те электромобили, которые уже были завезены ранее.

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Внутренний вторичный рынок стал главным

Более 60% июньского рынка электромобилей составили внутренние перепродажи. Это означает, что сегмент начал функционировать по логике зрелого рынка: автомобили переходят от одного владельца к другому внутри страны.

Самой массовой моделью здесь остается Nissan Leaf. Он давно стал электрическим “народным автомобилем” Украины благодаря низкой стартовой цене, простой конструкции и большому количеству уже завезенных машин.

Но роль Leaf постепенно меняется. Для многих покупателей это уже не универсальный электромобиль, а недорогой городской транспорт для коротких поездок. Особенно если речь идет о старых версиях с батареей на 24 кВт·ч.

В более дорогих сегментах правила игры диктует Tesla. Model 3, Model Y и Model S активно меняют владельцев внутри страны и формируют основной спрос на электромобили с большим запасом хода.

Покупатель хочет батарею на 50–60 кВт·ч и более

После возврата НДС украинский покупатель стал внимательнее считать. Если уж платить больше, то автомобиль должен быть не просто “электрическим”, а полноценным транспортом на каждый день.

Именно поэтому растет интерес к моделям с батареями от 50–60 кВт·ч. Такие электромобили позволяют ездить не только по городу, но и между городами без постоянного стресса из-за запаса хода.

В стабильное ядро внутреннего рынка входят Volkswagen e-Golf, Renault Zoe, Kia Niro, Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona и Volkswagen ID.4. Для этих моделей ключевыми параметрами стали не возраст и пробег сами по себе, а реальное состояние батареи, скорость зарядки и ликвидность.

Покупатель больше не рассматривает электромобиль как игрушку или вторую машину для коротких поездок. Он хочет, чтобы это был полноценный семейный автомобиль.

Импорт изменил философию

В сегменте свежепривезенных подержанных электромобилей лидирует Tesla Model Y. Она с минимальным отрывом опередила Nissan Leaf и Tesla Model 3.

Далее в рейтинге идут Renault Zoe, Chevrolet Bolt EV, Opel Ampera-e, Kia Niro, Hyundai Ioniq 5, Tesla Model S, Hyundai Kona и Volkswagen ID.4.

Этот список хорошо иллюстрирует новую логику импорта. Компактные городские электромобили уже не являются главным объектом интереса. Их вытесняют модели с большим запасом хода, кроссоверным кузовом, вместительным салоном и возможностью стать единственным автомобилем в семье.

Импортер тоже не хочет рисковать. После возврата НДС ввезти электромобиль стало дороже, поэтому ставка делается на ликвидные модели, которые легче продать.

Новые электромобили – это почти полностью Китай

На рынке новых электромобилей ситуация еще более показательна. В июне первые места заняли модели из Китая.

Лидером стал BYD Sea Lion 06. За ним расположились Zeekr 001 и BYD Leopard 3. В топе также присутствуют Zeekr 7X, MG S5, MG 4, BYD Sea Lion 07 и другие модели китайского происхождения.

Даже Volkswagen ID. Unyx, который формально относится к европейскому бренду, является продуктом китайского подразделения концерна.

Это означает, что в сегменте новых электромобилей европейские и американские заводы практически утратили влияние на украинский рынок. Китайские модели выигрывают по цене, оснащению, запасу хода и скорости появления новых продуктов.

Почему покупатели выбирают Китай

Возврат НДС заставил покупателя считать каждый доллар. В такой ситуации китайские электромобили получили сильное преимущество.

За сопоставимую цену они часто предлагают более емкую батарею, более богатую комплектацию, современный салон, быструю зарядку и эффект новизны.

Европейские электромобили официального происхождения обычно дороже. Американские модели в новом состоянии практически не представлены из-за логистики, цены и особенностей импорта.

Поэтому новый электромобиль в Украине в 2026 году все чаще означает именно китайский электромобиль.

НДС стал главным регулятором рынка

Полгода с полным НДС показали, что налоговый фактор стал главным сдерживающим фактором для сегмента электромобилей.

Ранее льготный режим стимулировал массовый ввоз автомобилей. Теперь импорт стал дороже, а рынок перешел на более экономную модель поведения.

Покупатели не отказались от электромобилей. Но они стали осторожнее, дольше рассчитывают бюджет, внимательнее присматриваются к батарее и чаще выбирают машину, которая уже есть в Украине.

Именно поэтому общий объем рынка держится, но его качественное обновление замедлилось.

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Что это означает для Украины

Для украинского автопарка это имеет долгосрочные последствия. Если свежий импорт и новые электромобили сокращаются, парк обновляется медленнее.

Внутренние перепродажи поддерживают активность, но не приносят стране новых аккумуляторов, новых технологий и более современных платформ. Это движение уже имеющегося ресурса внутри рынка.

Такая модель может работать некоторое время, но она не заменяет нормального притока новых или относительно свежих автомобилей.

Другими словами, рынок электромобилей Украины стабилизировался, но стал менее молодым.

Покупают ли электромобили в Украине в 2026 году