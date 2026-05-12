Tesla Model 3 прошла 610 000 километров: что случилось с аккумулятором

Электромобили имеют существенное преимущество над авто с двигателями внутреннего сгорания в обслуживании, однако они скрывают одну особенность: если бензобак с годами не уменьшается, то емкость батареи неизбежно падает. Семилетняя Tesla Model 3, которая до сих пор использует оригинальный аккумулятор, стала идеальным объектом для исследования долговечности электрических систем.
Данила Северенчук
12 мая, 10:20
Автомобіль Tesla Model 3 2019 року випуску, що належить YouTube-каналу Drive Protected, подолав відмітку в 610 000 км (380 000 миль). На момент придбання нового авто його запас ходу становив 386 км. Сьогодні при повній зарядці бортовий комп'ютер показує всього 254 км. Таким чином, втрата запасу ходу склала 132 км, або приблизно 34,2%.

Таким чином, ємність акумулятора упала значно нижче критичної відмітки в 70%, яку більшість виробників вважають пределом для гарантійної заміни, відзначає Carscoops . Однак, незважаючи на істотне падіння показників, автомобіль не перетворився в «кирпич».

Реальні випробування на трасі

Під час випробувань в реальних умовах на стабільній швидкості 109 км/год автомобіль зміг проїхати 222,5 км до повної розрядки. Хоча такі цифри не друкують на папері для дальніх подорожей, автомобіль залишається цілком функціональним для щоденних міських поїздок або коротких подорожей на роботу. Важливо, що за весь період експлуатації в автомобілі не сталася ні одна аварійна поломка електричної частини або позашляхової установки системи.

Будущее электромобилей и вызовы сервиса

Цей випадок наглядно демонструє як переваги, так і недоліки володіння електромобілем. З одного боку, деградація акумулятора є реальною проблемою, яка з часом обмежує можливості авто. З іншої – Tesla показала, що навіть при такому пробігу електричний двигун і основні вузли продовжують працювати без нарікань. Ключем до стабільного розвитку галузі експерти називають зниження та прискорення процедури заміни акумуляторних блоків. Це дозволить повернути такі виносливі машини до повноцінного життя без необхідності використання всього транспортного засобу.

Нагадуємо, що раніше ми писали про Tesla Model S з впечатляющими 2 мільйонами кілометрів на одометрі . Правда, за такого пробігу власнику прийшло 13 разів замінити електромотор і два рази – тягову батарею. Це ще раз доводить, що орієнтовний ресурс акумуляторів в сучасних електромобілях становить орієнтовно 500 тисяч кілометрів.

