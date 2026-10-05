Tesla Model S Plaid разбилась на скорости 286 километров в час: водитель чудом выжил

Авария произошла на автобане A10 вблизи Берлина. Как сообщила полиция Бранденбурга, Tesla по неизвестной на тот момент причине съехала справа с проезжей части, опрокинулась и остановилась на крыше. Пострадавшего мужчину вытащили из автомобиля очевидцы, после чего его вертолетом доставили в больницу.

Аварию записала камера в салоне

Видео из автомобиля появилось в сети только в начале октября и быстро стало вирусным.

На записи видно, как Tesla Model S Plaid не раз разгоняется более 250 км/ч. Непосредственно перед аварией на приборной панели появляется 286 км/ч. Затем слышен резкий звук, автомобиль начинает заносить направо и запись обрывается.

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Оригинальное видео водитель позже удалил из YouTube, однако его копии остались в соцсетях. Один из самых распространенных фрагментов опубликовал в X Matthew Donegan-Ryan:

От Tesla почти ничего не осталось

Фотографии после аварии выглядят значительно страшнее самого момента потери контроля. Передняя и задняя части Model S практически уничтожены, часть кузовных панелей оторвана, повреждены колеса.

В то же время, силовая структура пассажирского салона сохранилась настолько хорошо, что водитель выжил после аварии на скорости, близкой к 300 км/ч.

Немецкие СМИ сообщают о тяжелых травмах. Сам водитель после аварии опубликовал фото из больницы с перевязанными рукой и ногой и написал, что не парализован, но восстановление продлится несколько месяцев.

Других пострадавших автомобилей в вирусном видео не видно. Официальное сообщение полиции также не содержит информации о столкновении Tesla с другими машинами.

Водитель обвиняет заднюю шину

По словам владельца Tesla, причиной аварии могла стать деломинация задней шины, то есть отделение протектора от каркаса.

На передней оси автомобиля стояли Michelin Pilot Sport 4S размером 265/35 ZR21, а на задней – Goodyear Eagle F1 SuperSport 305/30 ZR21. Обе модели имели скоростной индекс Y, то есть рассчитаны на скорость до 300 км/ч.

Причем, именно Goodyear Eagle F1 SuperSport такого размера в апреле 2026 года попали под официальную кампанию отзыва.

Goodyear подтверждает, что отзыв касается шин 305/30ZR21 (104Y), изготовленных в определенные недели 2024 и 2025 годов. Компания предлагает бесплатно заменить все шины с соответствующими DOT-кодами.

В документах американского регулятора NHTSA причиной отзыва прямо назван потенциальный риск отделения протектора.

Однако важно уточнение: официального вывода, что именно дефект Goodyear вызвал эту аварию, пока нет. Полиция в первичном сообщении назвала причину неизвестной, а версия о шине происходит от водителя.

Tesla могла ехать еще быстрее

Model S Plaid создавалась как сверхскоростная версия электрического седана. Ее три электромотора развивают около 1020 л.с., разгон до 100 км/ч занимает менее двух секунд, а максимальная скорость в соответствующей конфигурации может достигать 322 км/ч.

Auto24 раньше рассказывал о характеристиках Tesla Model S Plaid, которая остается одним из самых быстрых серийных электромобилей.

В свое время мы также ждали проверки Model S Plaid именно на немецком автобане, когда другой водитель разгонял там Tesla Model Y до 222 км/ч. Теперь эксперимент с Plaid показал и гораздо менее приятную сторону скоростей под 300 км/ч.

На такой скорости шины становятся критически важными.

На скорости 286 км/ч автомобиль проходит около 80 метров ежесекундно. Даже небольшая неисправность шины, подвески или колеса оставляет водителю практически нулевой запас времени на реакцию.

Особенно это касается тяжелых и мощных электромобилей. Большая масса батареи, огромный крутящий момент и высокие скорости создают дополнительную нагрузку на шины.

Именно поэтому для таких машин важно придерживаться не только размера, но и индексов нагрузки и максимальной скорости, рекомендованных производителем.

Auto24 уже писал о масштабном расследовании вокруг дефектных шин Goodyear, хотя тогда речь шла о совсем других моделях для тяжелых автомобилей.

А случай с Model S хорошо напоминает еще одну вещь: если шины вашего автомобиля попали под кампанию отзыва, откладывать их замену точно не стоит. Auto24 раньше объяснял, почему владельцы часто игнорируют отзывчивые кампании.

Высокая скорость была легальной, но риск никуда не исчезает

Некоторые участки немецких автобанов действительно не имеют общего ограничения максимальной скорости. Именно на таком участке, по данным СМИ, уезжала Tesla.

Однако отсутствие формального лимита не означает, что скорость 286 км/ч становится безопасной. На видео видны другие автомобили, которые двигаются гораздо медленнее, а разница скоростей между ними и Tesla могла превышать 150 км/ч.

То, что в аварии, судя по имеющейся информации, не пострадали другие участники движения, в этом случае можно считать большим везением.