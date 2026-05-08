Tesla Model Y стала первым автомобилем, прошедшим новые усиленные тесты безопасности в США

Tesla Model Y 2026 модельного года установил новый стандарт безопасности в автомобильной индустрии. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что этот кроссовер стал первым транспортным средством, которое успешно прошло обновленный цикл испытаний передовых систем помощи водителю.
Данила Северенчук
8 мая, 14:00
Как пишет Carscoops, новые показатели были официально добавлены в Программу оценки новых автомобилей (NCAP), чтобы помочь покупателям лучше ориентироваться в эффективности современных технологий.

В отличие от традиционных краш-тестов, новые испытания фокусируются на активной безопасности и способности автомобиля предотвращать аварии. Обновленные рейтинги NHTSA теперь охватывают проверку четырех ключевых функций:

  • Системы удержания полосы движения;
  • Предупреждения о наличии объектов в слепых зонах;
  • Активного вмешательства в управление при обнаружении опасности в слепых зонах;
  • Автоматического экстренного торможения перед пешеходами.

Результаты этих тестов оцениваются по упрощенной схеме – “зачтено” или “не зачтено”. Администратор NHTSA Джонатан Моррисон отметил, что Tesla Model Y демонстрирует огромный потенциал технологий в спасении человеческих жизней и устанавливает высокую планку для всей отрасли.

Безупречный рейтинг безопасности

Электромобиль получил самые высокие баллы во всех категориях: лобовые и боковые столкновения, а также испытания на опрокидывание кузова. Кроме того, кроссовер прошел проверку по каждой из “рекомендованных технологий безопасности”, включающих предупреждение о лобовом столкновении, динамическую поддержку тормозов и систему автоматического экстренного торможения в случае неизбежной опасности.

Инновации как приоритет для производителей

Включение активных систем помощи в официальные рейтинги имеет целью побудить автопроизводителей ускорить внедрение инноваций в сфере активной безопасности. Хотя многие из этих функций уже стали стандартными для премиальных брендов, официальная сертификация от NHTSA позволяет покупателям получить наиболее полную и объективную картину безопасности семейных автомобилей.

