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Tesla Model Y стала самым популярным авто в мире, опередив Toyota Corolla

Tesla Model Y возглавила мировой рейтинг продаж автомобилей по итогам января-июля 2026 года. Электрический кроссовер опередил Toyota Corolla, которая долгое время оставалась мировым бестселлером.
Tesla Model Y стала самым популярным авто в мире

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo25 августа, 21:50
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По данным Focus2Move, на которые ссылается Укравтопром, глобальные продажи Tesla Model Y за первые семь месяцев 2026 г. выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого оказалось достаточно, чтобы модель поднялась во главу угла в мировом рейтинге.

Toyota Corolla, напротив, продемонстрировала падение продаж на 6%. В то же время, японский производитель остается одним из сильнейших игроков мирового авторынка благодаря широкой линейке популярных моделей.

Какие автомобили продаются лучше всего в мире

До десятки мировых бестселлеров за январь– июль 2026 вошли:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  1. Tesla Model Y - +19,6%;
  2. Toyota Corolla –6,0%;
  3. Ford F-Series –9,5%;
  4. Toyota RAV4 –25,6%;
  5. Honda CR-V –2,4%;
  6. Toyota Camry - +4,4%;
  7. Chevrolet Silverado –5,2%;
  8. Hyundai Tucson - +1,3%;
  9. Kia Sportage - +2,4%;
  10. Volkswagen Tiguan - +6,8%.

Интересно, что Tesla Model Y стала единственной моделью в первой четверке, продемонстрировавшей существенный рост продаж. При этом Volkswagen Tiguan показал один из лучших результатов в рейтинге – его глобальные продажи увеличились на 6,8%.

Результаты также демонстрируют, как сильно изменился мировой авторынок: электрический кроссовер Tesla смог опередить традиционных лидеров с многолетней историей продаж.

#Новости #Aвтобизнес