Tesla Model Y стала самым популярным авто в мире, опередив Toyota Corolla

По данным Focus2Move, на которые ссылается Укравтопром, глобальные продажи Tesla Model Y за первые семь месяцев 2026 г. выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого оказалось достаточно, чтобы модель поднялась во главу угла в мировом рейтинге.

Toyota Corolla, напротив, продемонстрировала падение продаж на 6%. В то же время, японский производитель остается одним из сильнейших игроков мирового авторынка благодаря широкой линейке популярных моделей.

Какие автомобили продаются лучше всего в мире

До десятки мировых бестселлеров за январь– июль 2026 вошли:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Tesla Model Y - +19,6%; Toyota Corolla –6,0%; Ford F-Series –9,5%; Toyota RAV4 –25,6%; Honda CR-V –2,4%; Toyota Camry - +4,4%; Chevrolet Silverado –5,2%; Hyundai Tucson - +1,3%; Kia Sportage - +2,4%; Volkswagen Tiguan - +6,8%.

Интересно, что Tesla Model Y стала единственной моделью в первой четверке, продемонстрировавшей существенный рост продаж. При этом Volkswagen Tiguan показал один из лучших результатов в рейтинге – его глобальные продажи увеличились на 6,8%.

Результаты также демонстрируют, как сильно изменился мировой авторынок: электрический кроссовер Tesla смог опередить традиционных лидеров с многолетней историей продаж.