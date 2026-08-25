Tesla Model Y стала самым популярным авто в мире, опередив Toyota Corolla

Tesla Model Y
По данным Focus2Move, на которые ссылается Укравтопром, глобальные продажи Tesla Model Y за первые семь месяцев 2026 г. выросли на 19,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этого оказалось достаточно, чтобы модель поднялась во главу угла в мировом рейтинге.
Toyota Corolla, напротив, продемонстрировала падение продаж на 6%. В то же время, японский производитель остается одним из сильнейших игроков мирового авторынка благодаря широкой линейке популярных моделей.
Какие автомобили продаются лучше всего в мире
До десятки мировых бестселлеров за январь– июль 2026 вошли:
- Tesla Model Y - +19,6%;
- Toyota Corolla –6,0%;
- Ford F-Series –9,5%;
- Toyota RAV4 –25,6%;
- Honda CR-V –2,4%;
- Toyota Camry - +4,4%;
- Chevrolet Silverado –5,2%;
- Hyundai Tucson - +1,3%;
- Kia Sportage - +2,4%;
- Volkswagen Tiguan - +6,8%.
Интересно, что Tesla Model Y стала единственной моделью в первой четверке, продемонстрировавшей существенный рост продаж. При этом Volkswagen Tiguan показал один из лучших результатов в рейтинге – его глобальные продажи увеличились на 6,8%.
Результаты также демонстрируют, как сильно изменился мировой авторынок: электрический кроссовер Tesla смог опередить традиционных лидеров с многолетней историей продаж.