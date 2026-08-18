Tesla Model Y стала самым популярным новым автомобилем в Южной Корее

Как сообщает Carscoops, в июле в Южной Корее зарегистрировали 8705 автомобилей Tesla Model Y, тогда как Hyundai Grandeur разошелся тиражом 8 532 автомобиля. При этом общие продажи Tesla в Корее за месяц составили 10 237 автомобилей. Это соответствует около 33,1% всех импортных автомобилей, зарегистрированных в стране в июле.

Tesla также опередила других импортеров. BMW заняла второе место с результатом 6533 автомобиля, а Mercedes-Benz зарегистрировала 3959 автомобилей. Среди моделей Tesla именно Model Y снабдила основную часть продаж. Из 8 705 реализованных в июле кроссоверов 6 612 пришлось на Model Y Premium, а еще 2 092 – в Model Y Premium Long Range.

Tesla резко нарастила продажи в 2026 году

Успех Model Y в июле не является единичным результатом. За первые семь месяцев 2026 года Tesla реализовала в Южной Корее 66 376 автомобилей. Это на 149,8% больше, чем за аналогичный период в предыдущем году. Наибольший вклад внесла именно Model Y– на нее пришлось 52 064 автомобиля. Еще 10392 единицы составляла Tesla Model 3.

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Доминирование Tesla Model Y показательно для Южной Кореи, где местные автопроизводители традиционно занимают большую часть рынка. Hyundai и Kia имеют широкую модельную линейку и хорошо развитую дилерскую сеть, поэтому успех американского электромобиля выглядит нетипичным.

В то же время, Model Y и Model 3 постепенно доказывают, что корейские покупатели готовы выбирать автомобили иностранных марок, если они предлагают достаточно привлекательное сочетание технологий, цены и характеристик. Tesla Model Y при этом значительно опережает конкурентов среди импортных автомобилей. Ближайшим по итогам первых семи месяцев года остается BMW 5 Series, которая продалась в Корее тиражом 13 756 автомобилей.

Для Tesla результат Model Y в июле стал важным показателем: электрический кроссовер не просто возглавил сегмент импортных моделей, а впервые вышел на первое место среди всех новых автомобилей корейского рынка по месячным продажам.