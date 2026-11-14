Tesla неожиданно выпустила новый Cybertruck всего за 350 долларов, но есть один нюанс

Как сообщает издание InsideEVs, Новинку первым заметил известный энтузиаст бренда Сойер Мерритт в социальной сети X. Радиоуправляемая модель получила полный привод, независимую подвеску с большим ходом и электронную систему стабилизации.

Под капотом игрушечного пикапа скрывается один бесщеточный мотор, передающий крутящий момент на обе оси через систему карданных валов. Благодаря этому машинка достигает максимальной скорости в 60 км/ч. Управлять этим зверем можно на расстоянии до 100 метров благодаря радиосистеме на 2,4 гигагерца, а опциональная функция гироскопа поможет избежать заносов на крутых виражах.

Зарядка и комплектация

Питается машинка от литиево-полимерного аккумулятора, которого хватает примерно на 20 минут активного использования. Tesla приятно удивила, положив в коробку зарядное устройство USB-C. Правда, процесс пополнения энергии требует определенных усилий.

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Чтобы добраться до батареи, придется снять поликарбонатный кузов с помощью быстросъемного клипса, отключить аккумулятор от мотора и лишь затем подключить его к зарядке. Полный цикл зарядки занимает до трех часов. Однако компания обещает вскоре запустить продажу запасных частей, так что владельцы смогут докупить пару дополнительных батарей для непрерывного драйва.

Цена и конец эпохи оригинального пикапа

Пульт управления имеет классическое боковое колесо для поворотов и кур для газа и тормоза, но четыре батарейки типа АА для него придется покупать отдельно. Заказать RC Racer можно уже сейчас в фирменном магазине за 350 долларов, а первые доставки стартуют на следующей неделе, причем производитель предупреждает, что игрушка не подходит для детей младше 14 лет.

Напомним, что выход этой миниатюры совпадает с печальными новостями для полноценного пикапа. Илон Маск недавно подтвердил, что Tesla будет сворачивать производство оригинального Cybertruck на заводе в Техасе примерно в середине 2027 года. Уволенные мощности компания отдаст под выпуск двухместного автономного шаттла Cybercab.