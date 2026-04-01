Tesla прощается с флагманами: у клиентов есть последний шанс купить Model S и Model X

Решение выглядит логичным на фоне новой стратегии компании. Илон Маск и его команда делают ставку не столько на классические автомобили, сколько на технологии будущего, в частности автономное вождение и робототехнику. Ожидается запуск производства беспилотного такси Tesla Cybercab, а также масштабирование гуманоидного робота Tesla Optimus.

Читайте также: Реально ли заряжать Tesla от солнца: два эксперимента, которые показали правду

Для этого завод во Фремонте планируют частично переоборудовать. На этом фоне флагманские Model S и Model X выглядят менее приоритетными, особенно с учетом того, что они построены на уже устаревшей платформе, отмечает Autoevolution.

Ограниченные запасы и закрытие заказов

Tesla прямо предупреждает: запасы автомобилей ограничены, а некоторые рынки уже прекращают прием заказов. Например, в Южной Корее продажи закрыли вчера – 31 марта 2026 года. Компания в своем письме подчеркивает историческую роль моделей: “Model S и Model X начали переход мира на электротранспорт и помогли развить технологии автономности”. Впрочем, теперь эти модели фактически переходят в статус “последнего тиража”.

Что еще предлагают Model S и Model X

Несмотря на свой возраст, Tesla Model S до сих пор остается одним из самых быстрых серийных электроседанов. Базовая версия выдает около 670 л.с., а топовая Tesla Model S Plaid имеет более 1000 “лошадей” и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Кроссовер Tesla Model X также не отстает: стандартная версия тоже имеет 670 л.с., а Tesla Model X Plaid предлагает экстремальную динамику в 2,5 секунды до первой “сотни”. Однако несмотря на впечатляющие характеристики, спрос на них уступает более доступным и современным Tesla Model 3 и Tesla Model Y, которые уже несколько лет являются бестселлерами бренда.

Также интересно: Удлиненная Tesla Model Y может появиться в США: шпионские фото

Конец эпохи

Model S и Model X были частью символической линейки “SEXY” (Model S, Model 3, Model X, Model Y), которая сформировала имидж Tesla как инновационного лидера рынка электромобилей. Теперь эта эпоха подходит к концу. Компания фактически признает: будущее не за флагманскими седанами и SUV, а за новыми доступными форматами мобильности.