Tesla рассекретила салон нового Roadster: ретро-интерфейс с управлением как в ракете

Как сообщает Motor1, компания Tesla опубликовала короткое видео с демонстрацией работы центрального дисплея долгожданной новинки. Разработчики отказались от привычного минимализма в пользу агрессивной эстетики 80-х годов с большим количеством красной графики на черном фоне.

Главной фишкой системы стал экран гоночной телеметрии, выводящий критически важную информацию для трека. На дисплее в режиме реального времени отображаются температура батареи и электромоторов, баланс тормозов, а также время прохождения цепи.

Управление аэродинамикой и ускорителями

Водитель может буквально в одно касание изменять настройки автомобиля. Интерфейс позволяет опускать подвеску, открывать вентиляционные отверстия на капоте и управлять специальными закрылками за задними крыльями, отводящими воздух под высоким давлением от передних колес. При этом анимированная модель гиперкара на экране мгновенно меняется в зависимости от выбранных параметров.

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Особое внимание привлекает блок управления системой холодных газовых двигателей. В нижней части экрана трекового режима отображается статус ракетных ускорителей, хотя сам процесс активации производитель пока держит в секрете.

Заявленные характеристики впечатляют: версия с ускорителями способна выдавать пятисекундный импульс, разгоняя авто до сотни менее чем за 0,9 секунды. Перезарядка баллонов со сжатым газом будет длиться до шести часов. Топовая же модификация Rocket, которую будут продавать только по приглашениям, сможет достигать этой скорости за фантастические 0,59 секунды.

Когда ждать серийную версию