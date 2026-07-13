Tesla разобрала свой автозавод во Фремонте – теперь там будут собирать роботов-гуманоидов

Этот процесс включал привлечение тяжелой техники, ликвидацию бетонных ям, демонтаж конвейерных систем и многочисленных роботизированных манипуляторов, что позволило полностью расчистить промышленное пространство под новые задачи, отмечает Teslarati.

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Напомним, что решение о полном прекращении выпуска моделей Model S и Model X было принято во время финансовой конференции Tesla по итогам четвертого квартала 2025 года, которая состоялась в конце января 2026 года. Тогда генеральный директор Илон Маск объявил о сворачивании сборки флагманского седана и внедорожника к концу второго квартала 2026 года.

Компания прекратила прием индивидуальных заказов на эти электромобили в начале апреля 2026 года, а последние экземпляры сошли с конвейера в начале мая. Официальная церемония передачи последних машин состоялась 20 мая, завершив производственный цикл моделей, выпускавшихся с 2012 года.

Перепрофилирование мощностей под робототехнику Optimus

Главной причиной быстрой ликвидации автомобильных линий стало высвобождение ценной производственной площади завода для развертывания крупносерийного выпуска гуманоидного робота Tesla Optimus. По заявлению руководства компании, обновленная линия в Фремонте будет полностью специализироваться на робототехнике, а ее проектная мощность рассчитана на выпуск одного миллиона единиц продукции в год.

Tesla Optimus

Optimus разрабатывается как универсальная и доступная платформа, управляемая нейросетями, которая сможет заменить человека при выполнении опасных или монотонных задач на фабриках, складских комплексах, а впоследствии и в быту. В настоящее время в Фремонте уже началась ограниченная сборка роботов поколения Optimus Gen 3, а запуск обновленной конвейерной линии на полную мощность запланирован на конец июля или август текущего года.

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Перспективы масштабирования и планы на будущее