Tesla, Toyota и Peugeot: с какими электро и гибридными авто чаще всего мошенничают при продаже

Компания carVertical проанализировала отчеты об истории транспортных средств, приобретенные клиентами в Украине с января 2024 года по март 2026 года, и определила, с какими авто чаще всего случаются случаи подделки пробега.

Дизельные авто остаются главной мишенью

По данным исследования, среди всех дизельных автомобилей, проверенных carVertical в Украине, примерно 10,2 процента имели признаки поддельного пробега. Это самый высокий показатель среди всех типов топлива.

На втором месте оказались бензиновые автомобили. В этой группе доля авто с измененными показателями одометра составляла 9,3 процента. Разница между дизельными и бензиновыми авто не слишком большая, однако именно дизели чаще имеют значительно больший фактический пробег, поэтому пространство для манипуляций у них шире.

Средний объем скрученного пробега для дизельных автомобилей в Украине составлял около 103 тысяч километров. Для бензиновых авто этот показатель был ниже - примерно 76 тысяч километров.

Гибриды и электромобили тоже в зоне риска

Гибридные автомобили пока реже попадают в статистику мошенничества с пробегом. По данным carVertical, признаки манипуляций имели 6,2 процента проверенных гибридов. В то же время средний скрученный пробег в этом сегменте составлял около 96 тысяч километров, то есть был заметно выше, чем у бензиновых авто.

Электромобили имеют самую низкую долю выявленных манипуляций - 3,1 процента проверенных авто. Однако это не означает, что такие машины полностью защищены от мошенничества. Средний объем скрученного пробега у электромобилей составлял примерно 62 тысячи километров.

Для электрокаров реальный пробег имеет особое значение, ведь он напрямую связан не только с общим износом автомобиля, но и с состоянием тяговой батареи. Чем больше пробег, тем выше может быть вероятность деградации аккумулятора, уменьшение запаса хода и будущих расходов на диагностику или ремонт.

“Спрос на гибридные и электрические автомобили продолжает расти, а вместе с ним растут и риски мошенничества с одометрами. Продавцы мошенничают даже с достаточно новыми автомобилями, поэтому покупателям стоит тщательно оценивать состояние любого транспортного средства, который рассматривается для приобретения. Кроме переплаты размером несколько тысяч евро, покупка автомобиля с поддельным пробегом может привести к дополнительным проблемам при планировании технического обслуживания”, - объясняет Матас Бузелис, эксперт carVertical по исследованию авторынков.

С какими электромобилями мошенничают чаще всего

Среди электромобилей, проверенных carVertical в Украине, наибольшая доля авто с поддельным пробегом была зафиксирована среди моделей Tesla - 5,6 процента. Далее следуют Nissan с показателем 4,8 процента, Kia - 4,2 процента, Volkswagen - 3,9 процента и Renault - 3,3 процента.

Это логично объясняется популярностью этих брендов на украинском вторичном рынке. Чем больше спрос на модель, тем выше вероятность, что недобросовестные продавцы попытаются искусственно улучшить ее вид в глазах покупателя.

В гибридном сегменте самую высокую долю авто с признаками поддельного пробега зафиксировано среди Peugeot - 10 процентов. Далее следуют Ford с показателем 9,8 процента, Toyota - 9,2 процента, Lexus - 6,8 процента и Kia - 5,3 процента.

“Многие водители до сих пор считают, что с современными транспортными средствами невозможно мошенничать, но реальность доказывает обратное. Большой пробег часто является признаком большего износа аккумулятора в электромобилях, что уменьшает их запас хода. Поэтому покупатели склонны избегать таких автомобилей, а продавцы - искусственно уменьшать пробег и представлять транспортное средство в лучшем состоянии, чем есть на самом деле”, - отмечает Бузелис.

