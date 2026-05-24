Tesla, Toyota и Peugeot: с какими электро и гибридными авто чаще всего мошенничают при продаже

Дизельные авто остаются главной мишенью мошенников с пробегом
Компания carVertical проанализировала отчеты об истории транспортных средств, приобретенные клиентами в Украине с января 2024 года по март 2026 года, и определила, с какими авто чаще всего случаются случаи подделки пробега.
Дизельные авто остаются главной мишенью
По данным исследования, среди всех дизельных автомобилей, проверенных carVertical в Украине, примерно 10,2 процента имели признаки поддельного пробега. Это самый высокий показатель среди всех типов топлива.
На втором месте оказались бензиновые автомобили. В этой группе доля авто с измененными показателями одометра составляла 9,3 процента. Разница между дизельными и бензиновыми авто не слишком большая, однако именно дизели чаще имеют значительно больший фактический пробег, поэтому пространство для манипуляций у них шире.
Средний объем скрученного пробега для дизельных автомобилей в Украине составлял около 103 тысяч километров. Для бензиновых авто этот показатель был ниже - примерно 76 тысяч километров.
Гибриды и электромобили тоже в зоне риска
Гибридные автомобили пока реже попадают в статистику мошенничества с пробегом. По данным carVertical, признаки манипуляций имели 6,2 процента проверенных гибридов. В то же время средний скрученный пробег в этом сегменте составлял около 96 тысяч километров, то есть был заметно выше, чем у бензиновых авто.
Электромобили имеют самую низкую долю выявленных манипуляций - 3,1 процента проверенных авто. Однако это не означает, что такие машины полностью защищены от мошенничества. Средний объем скрученного пробега у электромобилей составлял примерно 62 тысячи километров.
Для электрокаров реальный пробег имеет особое значение, ведь он напрямую связан не только с общим износом автомобиля, но и с состоянием тяговой батареи. Чем больше пробег, тем выше может быть вероятность деградации аккумулятора, уменьшение запаса хода и будущих расходов на диагностику или ремонт.
“Спрос на гибридные и электрические автомобили продолжает расти, а вместе с ним растут и риски мошенничества с одометрами. Продавцы мошенничают даже с достаточно новыми автомобилями, поэтому покупателям стоит тщательно оценивать состояние любого транспортного средства, который рассматривается для приобретения. Кроме переплаты размером несколько тысяч евро, покупка автомобиля с поддельным пробегом может привести к дополнительным проблемам при планировании технического обслуживания”, - объясняет Матас Бузелис, эксперт carVertical по исследованию авторынков.
С какими электромобилями мошенничают чаще всего
Среди электромобилей, проверенных carVertical в Украине, наибольшая доля авто с поддельным пробегом была зафиксирована среди моделей Tesla - 5,6 процента. Далее следуют Nissan с показателем 4,8 процента, Kia - 4,2 процента, Volkswagen - 3,9 процента и Renault - 3,3 процента.
Это логично объясняется популярностью этих брендов на украинском вторичном рынке. Чем больше спрос на модель, тем выше вероятность, что недобросовестные продавцы попытаются искусственно улучшить ее вид в глазах покупателя.
В гибридном сегменте самую высокую долю авто с признаками поддельного пробега зафиксировано среди Peugeot - 10 процентов. Далее следуют Ford с показателем 9,8 процента, Toyota - 9,2 процента, Lexus - 6,8 процента и Kia - 5,3 процента.
“Многие водители до сих пор считают, что с современными транспортными средствами невозможно мошенничать, но реальность доказывает обратное. Большой пробег часто является признаком большего износа аккумулятора в электромобилях, что уменьшает их запас хода. Поэтому покупатели склонны избегать таких автомобилей, а продавцы - искусственно уменьшать пробег и представлять транспортное средство в лучшем состоянии, чем есть на самом деле”, - отмечает Бузелис.
Почему проверка пробега важна для покупателя
- Скрученный пробег - это не только вопрос переплаты. Покупатель может неправильно оценить реальное техническое состояние автомобиля, пропустить важное обслуживание или столкнуться с дорогими ремонтами раньше, чем ожидал.
- Для дизельных и бензиновых авто это может означать скрытый износ двигателя, трансмиссии, турбины, топливной системы или подвески. Для гибридов и электромобилей добавляется еще один важный фактор - состояние высоковольтной батареи и электрических компонентов.
- Поэтому перед покупкой подержанного авто стоит не ограничиваться показателем на одометре. Нужно проверять историю автомобиля, сервисные записи, данные о предыдущих регистрации, страховые случаи, импорт, пробег в разные периоды эксплуатации и фактическое техническое состояние.