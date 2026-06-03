Tesla запатентовала мини-дворник для камер: без него роботакси может "ослепнуть"

Tesla запатентовала новую систему очистки камер, которая может стать важной для будущих роботакси и беспилотного режима Full Self-Driving, сообщает Electrek. Патент US 12,636,684 B1, выданный 26 мая, описывает “Lens Cleaning System” - компактный механизм с распылителем жидкости и миниатюрным дворником непосредственно у объектива камеры.

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Камера должна видеть всегда

Tesla много лет делает ставку на автономное вождение, которое базируется преимущественно на камерах. Компания отказалась от радаров и ультразвуковых датчиков, поэтому качество изображения с камер для ее систем имеет критическое значение.

Проблема в том, что камеры на автомобиле живут не в лаборатории. Их заливает дождем, засыпает снегом, загрязняет пылью, солью, реагентами и дорожной грязью. Владельцы Tesla с Autopilot или FSD хорошо знают сообщение о заблокированной или загрязненной камере. В таком случае система может работать хуже или вообще ограничивать часть функций.

Для обычного водителя это неприятность. Для роботакси без человека за рулем - уже серьезная техническая проблема. Если камера “ослепла”, некому выйти из авто и протереть ее салфеткой.

Как работает новый “дворник” Tesla

Согласно патенту, система должна быть интегрирована непосредственно в корпус камеры. Она сочетает распылитель жидкости и механический элемент очистки. В отличие от обычного стеклоочистителя, который работает по плоскому стеклу, миниатюрный дворник Tesla движется по изогнутой поверхности сферического объектива. Electrek сравнивает этот принцип с веком, которое очищает человеческий глаз.

Система не должна работать по фиксированному графику. Она анализирует качество изображения с камеры и активируется только тогда, когда видит проблему: воду, снег, грязь, пыль или другие препятствия. После этого на объектив подается жидкость, а мини-дворник очищает поверхность.

В патенте также указано, что система может использовать различные жидкости: воду, спиртовые растворы, жидкость омывателя или даже смазочные составы - в зависимости от условий эксплуатации.

Почему это важно именно для Tesla

Для большинства автопроизводителей очистка камер - лишь одна из вспомогательных систем. Для Tesla это фактически вопрос жизнеспособности ее подхода к автономному вождению. Если автомобиль полагается на камеры как на главный источник информации о дороге, то чистота объективов становится такой же важной, как исправные тормоза или рулевое управление.

Именно поэтому появление такого патента выглядит логично. Tesla давно нужно было техническое решение для грязи, дождя и снега, особенно если компания действительно хочет запускать беспилотные автомобили без постоянного участия человека.

Но есть и неудобный момент. По информации Electrek, тестовый парк Tesla Robotaxi в Остине уже использует отдельные омыватели камер, в том числе для камер в крыльях и на центральных стойках. В то же время серийные Model Y для обычных покупателей такого оборудования не имеют, и оно не предусмотрено как retrofit-комплект.

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Роботакси и обычные Tesla могут оказаться разными

Tesla неоднократно подчеркивала, что ее роботакси базируются на тех же Model Y, которые продаются клиентам. Это было важным аргументом для владельцев авто с пакетом FSD: если технология созреет, их машины якобы тоже смогут перейти к настоящему автономному режиму.

Однако разница в оборудовании для очистки камер ставит под сомнение эту простую логику. Если роботакси нуждаются в специальных омывателях камер для безопасной автономной работы, то обычным автомобилям без такого оборудования может быть сложно работать в тех же условиях.

Новый патент описывает более элегантное решение, чем внешние форсунки на тестовых роботакси. Но пока неизвестно, когда такая система появится на серийных автомобилях и получат ли ее обычные покупатели Tesla.

Для Cybercab это может быть обязательной системой

Отдельно такая технология важна для будущего Cybercab - специального беспилотного автомобиля Tesla без традиционного водителя. Если машина проектируется для полностью автономной работы, система самоочистки камер фактически становится обязательной.

В роботаксе нет водителя, который заметит грязную камеру, остановится и вручную ее очистит. Автомобиль должен либо самостоятельно поддерживать “зрение” в рабочем состоянии, или безопасно останавливаться. Поэтому очистка камер - это не мелкая опция комфорта, а часть базовой безопасности автономного транспорта.

Что это значит для владельцев Tesla