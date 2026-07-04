Тест-драйв BMW 320i Touring: стоит ли покупать немецкий универсал, если он сейчас дешевле седана

BMW 320i Touring –это универсал 3-й серии в кузове G21. Спереди, с технической точки зрения и в салоне – почти тот же седан G20, но задняя часть несколько меняет ощущения и характер. Как это? Читайте дальше на Авто24.

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Тестовый автомобиль спереди не вызвал восторженных взглядов. Ведь таких черных седанов в столице сотни или тысячи – ведь “тройка” в кузове седан G20 выпускается уже восемь лет. Под капотом – 2,0-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель BMW TwinPower Turbo, работающий с 8-ступенчатой коробкой Steptronic, с задним приводом, пакетом M Sport (спортивные сиденья, подвеска, руль, 18-дюймовые диски) и расширенную отделку Shadow Line.

То есть это не базовый “служебный универсал”, а хорошо укомплектованная машина с акцентом на стиль и драйверский характер.

Дизайн: универсал, который не стесняется быть универсалом

У BMW 320i Touring есть то, чего часто не хватает современным кроссоверам: пропорции. Длинный капот, низкий силуэт, смещенный назад салон и вытянутая линия крыши создают классический образ BMW. Универсал выглядит даже длиннее, чем седан, хотя габариты у них близки.

Благодаря пропорциям он низкий, сбалансированный и визуально “прижат” к дороге. Черный цвет в сочетании с M-акцентами делает его сдержанным, но не скучным.

Самая интересная деталь кузова – отдельное стекло в дверях багажника. Его можно открыть, не поднимая всю крышку. В городе это очень удобно: бросить в багажник рюкзак, пакет или небольшую сумку можно даже тогда, когда сзади мало места.

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Салон: низко, плотно, но качественно

После кроссоверов посадка в BMW 320i Touring сначала кажется необычно низкой. Садишься не в кресло, а в низкий шезлонг. Еще и под ногами оттаманка. Приходится выбирать полулежачее положение.

Салон не кажется слишком просторным, хотя на самом деле места достаточно. Ведь это и не семейный SUV: для водителя и переднего пассажира пространство организовано правильно. Сзади комфортнее двоим, чем троим: центральный туннель традиционно большой, поэтому среднему пассажиру будет не слишком удобно.

Отдельно стоит отметить интерьер Cognac. Коричневая перфорированная обивка Sensatec выглядит дорого и значительно теплее, чем стандартный черный салон. Материалы качественные, посадка спортивная, руль большой и толстый, именно такой, как и ожидаешь от BMW с пакетом M Sport.

Экраны и климат-контроль: технологично, но не все удобно

Думаете, здесь по-прежнему традиционные круглые спидометр и тахометр? Тогда вас ждет разочарование. А меня, наоборот: я был приятно удивлен многофункциональным длиннющим изогнутым фирменным дисплеем. Он сочетает в себе цифровую приборную панель и центральный мультимедийный экран. Выглядит современно, дорого и технологично.

Управлять системой можно как через сенсорный экран, так и с помощью шайбы iDrive. И это хорошо, потому что “шайба” iDrive до сих пор остается одним из самых удобных способов работы с меню во время движения.

Но есть нюанс: физических кнопок климат-контроля почти не осталось. Отдельных клавиш немного, а большинство настроек приходится искать в меню. Для автомобиля, созданного для водителя, это не лучшее решение. Когда хочется быстро изменить температуру или режим обдува, физические кнопки все же удобнее.

Багажник: главный аргумент Touring

Именно багажник делает Touring особенным. Это не просто “седан с увеличенной задней частью”, а действительно практичный автомобиль. Спинки заднего ряда складываются в пропорции 40:20:40, есть система сквозной загрузки, разделительная сетка багажника, подсветка, 12-вольтовая розетка и организованные места для вещей.

Объем багажника – от 500 до 1510 литров. Но важнее не только цифра, но и удобство. Низкая высота загрузки, правильная форма проема, отдельное стекло в крышке багажника и продуманные мелочи делают этот универсал более практичным, чем многие кроссоверы в аналогичном ценовом диапазоне.

На ходу: это все еще BMW

Под капотом – 2,0-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 184 к.с. Для современного BMW это не спортивная версия, а скорее разумный минимум. Но в паре с 8-ступенчатым автоматом Steptronic этого двигателя вполне достаточно.

По официальным данным, BMW 320i Touring разгоняется до 100 км/ч за 7,6 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Паспортный расход топлива – 7,5–6,7 л/100 км, хотя во время теста я зафиксировал 9,5 литра на сотню.

Главное впечатление при вождении – не от ускорения, а от того, как машина едет. Touring низкий, хорошо сбалансирован и очень естественен в поворотах. Он не создает ощущения излишнего веса или парусности, как это часто бывает у кроссоверов. Здесь все честно: легковой автомобиль, задний привод, точное рулевое управление и понятная реакция на газ.

Отдельно стоит упомянуть режимы движения, ведь в BMW 320i Touring они не столько сложнее, сколько более индивидуализированы. Помимо привычных Comfort, Sport и Eco Pro, здесь есть возможность настроить автомобиль под себя в режимах Sport или Eco Pro: отдельно изменить реакцию двигателя, коробки передач и рулевого управления.

Например, в режиме Eco Pro Individual можно оставить двигатель в режиме Efficient, чтобы педаль газа работала более плавно, а автомобиль экономил топливо в пробках или при спокойном движении по городу. При этом климат-контроль можно оставить в режиме Comfort, не жертвуя нормальной работой кондиционера ради экономии. А режим движения накатом позволяет на трассе катиться без лишнего сопротивления двигателя, когда водитель отпускает педаль газа.

В Sport Individual логика иная: я сделал руль более тяжелым и точным в режиме Sport, но оставил двигатель и коробку в режиме Comfort, чтобы автомобиль не держал излишне высоких оборотов и не создавал чрезмерного шума в салоне во время обычной городской езды.

Впрочем, при желании легко с помощью одной кнопки переключить режим в Sport, чтобы получить более быстрый отклик на газ. Именно такая индивидуализация хорошо подходит для “тройки”: водитель не просто выбирает готовый характер автомобиля, а сам решает, где нужна экономия, где – комфорт, а где – спортивная острота.

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Подвеска: M Sport, но без наказания

Отдельная приятная неожиданность – подвеска. На тестовом автомобиле установлена M Sport, но она не превращает каждую неровность в удар по спине. Наоборот, подвеска очень энергоемкая и хорошо справляется с украинскими дорогами.

Да, автомобиль остается жестким. Это не мягкий семейный кроссовер и не бизнес-седан для пассажира сзади. Но именно в этом его шарм. BMW 320i Touring сохраняет драйверский характер и в то же время не утомляет на плохом асфальте.

Есть и минус: система Start/Stop работает заметно. Когда двигатель снова запускается, по кузову проходит ощутимая вибрация. Для обычного автомобиля это мелочь, а в премиальном – трудно не заметить.

Комплектация и цены по сравнению с кроссоверами BMW

Конкретный тестовый BMW 320i Touring имел немало важных опций. Среди них – пакет M Sport, подогрев руля, подогрев передних сидений, активный круиз-контроль, комфортный доступ, система автоматического управления дальним светом, HiFi-аудиосистема, акустическое остекление, атмосферное освещение салона, ассистент парковки, управление со смартфона и меню на украинском языке.

Согласно спецификации, полная стоимость такого автомобиля составляла 2 800 285 грн, но специальная цена – 2 240 228 грн. Именно эта стоимость делает Touring особенно интересным, ведь она фактически ставит хорошо укомплектованный универсал в очень конкурентную нишу.

Интересно, что на данный момент универсал даже дешевле седана 320i. Ведь согласно актуальному прайс-листу BMW, базовый BMW 320i Touring стоит от 2 223 029 грн. Для сравнения: BMW 320i Sedan стоит от 2 354 418 грн.

Сравним “тройку” в модельном ряду BMW среди более популярных кроссоверов.

Существенно меньший по длине (на 21 см), но выше на 20 см BMW X1 sDrive20i стоит от 1 863 042 грн. Это более доступный вариант для знакомства с миром BMW и более привычный для украинского покупателя формат кроссовера. Но X1 имеет 1,5-литровый двигатель, передний привод, колесную базу меньше на 16 см и совсем другой характер.

Более крупный по всем параметрам BMW X3 также и существенно дороже. Базовый вариант с передним приводом стоит от 2 589 799 грн, а X3 20 xDrive – от 2 735 490 грн. К тому же по управляемости и ощущению дороги X3 не дает того легкового драйва, который есть у 3 Series Touring.

Поэтому выбор на самом деле зависит не только от бюджета. X1 – для тех, кому нужен компактный кроссовер. X3 – для тех, кому важны более высокая посадка, полный привод и статус SUV. А BMW 320i Touring – для тех, кто хочет практичности, но не готов отказываться от классической легковой управляемости.

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Есть ли смысл покупать универсал в Украине

Украинский рынок давно влюбился в кроссоверы. Универсалы у нас остаются нишевыми автомобилями, хотя в Европе именно такой кузов часто считается самым разумным выбором для семьи.

BMW 320i Touring – хороший пример того, почему универсал не стоит списывать со счетов. Он практичен, но не громоздкий. Имеет большой багажник, но едет не как высокий SUV. Выглядит сдержанно, но не дешево. И главное – он дарит те самые ощущения BMW, за которые эту марку и ценят.

Вывод

BMW 320i Touring – это автомобиль не для всех. Он не пытается быть самым высоким, самым большим или самым модным. Он предлагает баланс между практичностью и удовольствием от вождения.

Возможно, у него не идеальная эргономика климат-контроля. Да и система Start/Stop могла бы работать более плавно. А после кроссовера низкая посадка сначала кажется непривычной.

Но все это отходит на второй план, когда начинаешь ехать. BMW 320i Touring остается одним из немногих автомобилей, который может быть одновременно семейным, практичным и ориентированным на водителя. И именно поэтому такой универсал имеет смысл даже в стране, где почти все хотят кроссовер.

Фото: Анна Слоницкая