Тест-драйв Renault Symbioz: гибрид, который в Украину приедет только с пробегом

В Украине официально Renault Symbioz не продается, поэтому если эта модель и появится на дорогах Украины, то скорее всего, уже как подержанный автомобиль, пригнанный из Европы.

Что такое Renault Symbioz

Renault Symbioz - это компактный семейный кроссовер, по размерам между Captur и Austral. По классификации он является типичным C-SUV, но по ощущениям не пытается быть большим автомобилем. Его длина - чуть более 4,4 метра, поэтому он не теряется на трассе, но и не создает проблем в узких улицах французских городов.

В Ницце это сразу чувствуется. Город не очень любит большие машины: тесные улицы, плотный трафик, скутеры, туристы, подземные паркинги и постоянные круговые развязки. Symbioz в таких условиях не нервирует водителя. Он легко читается по габаритам, имеет высокую посадку и достаточную обзорность.

Салон: пространство важнее эффектов

Внутри Symbioz очень похож на современные Renault. Перед водителем цифровая панель приборов, по центру - вертикальный экран мультимедиа OpenR Link. Интерфейс понятный, реакции быстрые, логика меню не заставляет долго искать базовые функции.

Отдельно стоит упомянуть онлайн-сервисы. В автомобиле есть встроенная SIM-карта, поэтому навигация работает онлайн без необходимости раздавать интернет со смартфона. Это особенно удобно в незнакомой стране: маршрут строится с учетом трафика, подсказки обновляются в реальном времени, а водитель не зависит от того, подключен ли телефон.

Еще одна приятная деталь - навигацию можно вывести не только на центральный экран, но и на цифровую панель приборов. На маршруте Ницца - Монако и на извилистых дорогах Лазурного берега это действительно помогает. Не нужно постоянно переводить взгляд вправо на мультимедиа: основные подсказки, повороты и направление движения видны прямо перед глазами.

Задний диван можно двигать вперед-назад, меняя баланс между пространством для пассажиров и багажником. То есть когда сзади сидят взрослые пассажиры, диван можно отодвинуть назад. Нужно загрузить чемоданы, сумки или детскую коляску – сунем вперед. В максимальной конфигурации багажник имеет более 600 литров объема, и это уже на уровне более крупных машин.

Как едет гибрид

Наш тестовый Renault Symbioz был с гибридной силовой установкой E-Tech full hybrid 160. Это не плагин-гибрид, поэтому заряжать его от розетки не нужно. Батарея заряжается во время движения и рекуперации, а электромотор помогает бензиновому двигателю там, где это наиболее эффективно.

В городе это работает очень хорошо. Symbioz часто трогается на электротяге, мягко подкатывает в трафике и не раздражает лишним шумом. Старт плавный, реакция на педаль газа спокойная, без резких рывков – именно то, что нужно в плотном городском движении.

На магистрали Ницца - Монако автомобиль ведет себя иначе. Здесь бензиновый двигатель работает чаще, а гибридная система уже не может так много времени ехать только на электричестве. Но Symbioz не кажется слабым. Он уверенно держит скорость, нормально ускоряется для обгонов и не создает ощущения, что силовой установке тяжело.

Да, если резко нажать на газ, двигатель становится громче. Это типичная особенность многих гибридов. Но если ехать плавно, Symbioz отвечает тем же: тишиной, экономностью и предсказуемостью.

Реальный расход - 5,7 л/100 км

По итогам нашего маршрута средний расход топлива составил 5,7 л/100 км. И это не на ровной дороге в идеальных условиях. Маршрут был смешанным и довольно показательным.

Сначала было городское движение в Ницце. Там гибрид часто использовал электротягу во время стартов, медленного движения и коротких ускорений. Именно в городе такая система имеет наибольший смысл, потому что рекуперация постоянно возвращает часть энергии в батарею.

Затем была магистраль Ницца - Монако. На скоростной дороге расход, конечно, растет, потому что электрическая часть уже не играет такой большой роли. Но даже там Symbioz оставался экономным, если не требовать от него спортивной динамики.

Самая интересная часть маршрута - горные дороги Лазурного берега. Постоянные подъемы, спуски, повороты, торможения и новые ускорения быстро показывают, насколько хорошо настроена гибридная система. На подъемах электромотор помогает бензиновому двигателю. На спусках рекуперация возвращает энергию. В результате автомобиль не кажется вялым, а расход не выходит за пределы разумного.

Поэтому 5,7 л/100 км - очень хороший реальный результат. Особенно с учетом маршрута: город, магистраль и серпантины. Для Украины это означает, что в режиме Киев – пригород, Львов – Карпаты или Одесса – трасса – город такой автомобиль может быть действительно экономным без надобности искать зарядную станцию.

Подвеска для комфорта, а не для спорта

Renault Symbioz можно назвать драйверским кроссовером. На горных дорогах Лазурного берега он держится уверенно, но не провоцирует атаковать каждый поворот. Руль легкий, реакции понятные, крены есть, но они не мешают спокойному темпу.

Подвеска настроена прежде всего на комфорт. Она хорошо отрабатывает мелкие неровности и не делает автомобиль жестким ради мнимой спортивности. На французских дорогах это выглядит очень естественно. Для украинских условий такая мягкость тоже может быть преимуществом, хотя все будет зависеть от колес, шин и состояния конкретного автомобиля.

На серпантинах Symbioz не превращается в горячий хэтчбек. Но он не разваливается в поворотах и не заставляет сбрасывать скорость больше, чем нужно. Это семейный кроссовер, который едет именно так, как от него ожидаешь: спокойно, безопасно и предсказуемо.

Почему это не замена Duster

Для Украины важно не спутать Symbioz с Duster. Оба имеют эмблему Renault, оба выглядят как кроссоверы, но философия у них разная.

Duster – это простота, выносливость и понятная приспособленность к сложным дорогам. Symbioz - это комфорт, экономичность, гибридная технология и европейская практичность. Он больше для асфальта, города, трассы и семейных поездок. На грунтовке он не увязнет из-за высокого клиренса, но это не его главная территория.

Именно поэтому потенциальный покупатель в Украине должен честно понять, что ему нужно. Если важна максимальная простота и дорожный запас прочности, Duster будет логичнее. Если нужен экономный, современный и комфортный гибрид из Европы, тогда Symbioz выглядит интереснее.

Сколько он стоит во Франции

Renault Symbioz во Франции стоит от 29 900 евро за базовую версию Evolution Eco-G 120, тогда как гибридная линейка E-Tech full hybrid 160 стартует ориентировочно с 34 400 евро. Об этом свидетельствуют данные французского сайта Renault и актуальных французских каталогов цен на модель.

Renault также активно продвигает модель в формате долгосрочной аренды. Для Франции это типичная история: значительная часть таких автомобилей затем возвращается на вторичный рынок после нескольких лет эксплуатации. Именно оттуда Symbioz со временем может приехать в Украину.

То есть новым для украинского покупателя он вряд ли будет интересен. А вот в возрасте трех-четырех лет, после французского или бельгийского лизинга, Symbioz может стать довольно привлекательным предложением.

Перспективы Renault Symbioz для Украины

Потенциальные покупатели Renault Symbioz в Украине – это те, кто хочет современный европейский кроссовер, но не дизель. Хотят экономичность, но не готовы переходить на электромобиль. Хотят комфорт и технологии, но не обязательно премиум.

Symbioz конкурирует с подержанными Toyota C-HR, Kia Niro, Hyundai Kona Hybrid, Renault Austral и частично с европейскими версиями Captur. Его преимущество – просторная задняя часть, большой багажник и очень умеренный реальный расход топлива.

Но есть и риски. Поскольку модель официально не продается в Украине, с кузовными деталями, отдельными элементами салона или специфическими компонентами гибридной системы могут быть сложности. Поэтому при покупке такого авто из Европы особенно важно проверять историю обслуживания, состояние батареи, работу гибридной системы и наличие повреждений после ДТП.