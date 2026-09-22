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Только 30 штук на всю Европу: чем удивляет эксклюзивный тягач Renault T540 Ultimate Edition

Французский производитель грузовиков выпускает строго лимитированную серию тягачей T540 Ultimate Edition, которая будет насчитывать всего 30 экземпляров со специальной заводской покраской.
Renault T540 Ultimate Edition: описание, фото, видео

ФОТО:  Renault Trucks|

Каждая из 30 машин будет иметь собственный цвет эксклюзивного дизайна и порядковый номер

Валентин Ожго
logo22 сентября, 20:00
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Кроме уникального дизайна и роскошной комплектации машины получат совершенно новое поколение 13-литровых двигателей с повышенной мощностью и меньшим аппетитом к горючему.

Как сообщает Renault Trucks, запуск этой спецверсии приурочен к выходу на рынок обновленного модельного ряда грузовиков бренда. Главной фишкой экстерьера стал сложный набросок на кабине, который не просто оклеили пленкой, а на 100% нанесли краской непосредственно в заводской мастерской.

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Новая эстетика рабочего места водителя

Декоративные элементы интерьера получили также эксклюзивное лакокрасочное покрытие. Рабочее место водителя укомплектовали по максимуму: здесь есть кабина с плоским полом, кожаные кресла, топовая аудиосистема и современные камеры вместо классических зеркал заднего вида.

Приятным бонусом для будущих владельцев станут персонализированные подарочные наборы. Их бережно упаковали в элегантные сумки и разместили в каждой из тридцати машин.

Здесь не только красиво, но и удобно – эргономика отвечает всем запросам водителя. Фото: Renault Trucks

Что под кабиной

Сердцем эксклюзивного тягача стал новейший двигатель DE13R от группы Volvo, которая выдает 540 лошадиных сил и 2800 Нм крутящего момента. Именно эта цифра гордо красуется на бортах лимитированного грузовика.

Инженеры существенно переработали конструкцию 13-литрового агрегата. Блок цилиндров теперь отливают с использованием серого и вермикулярного чугуна, что позволило увеличить его прочность на 75 процентов и поднять давление в цилиндрах до 250 бар.

Производитель отказался от системы Turbo Compound в пользу единой турбины с переменной геометрией и полноценного впрыска Common Rail. Вместе с системой Predictive Engine Stop Start, которая глушит мотор на спусках и на 20 процентов более быстрой коробкой передач, это дает реальную экономию топлива на уровне 4 процентов.

Поскольку тираж ограничен только тремя десятками экземпляров на все европейские рынки, желающим приобрести такой аппарат стоит уже сейчас обрывать телефоны местных дилеров Renault.

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