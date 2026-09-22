Только 30 штук на всю Европу: чем удивляет эксклюзивный тягач Renault T540 Ultimate Edition

Кроме уникального дизайна и роскошной комплектации машины получат совершенно новое поколение 13-литровых двигателей с повышенной мощностью и меньшим аппетитом к горючему.

Как сообщает Renault Trucks, запуск этой спецверсии приурочен к выходу на рынок обновленного модельного ряда грузовиков бренда. Главной фишкой экстерьера стал сложный набросок на кабине, который не просто оклеили пленкой, а на 100% нанесли краской непосредственно в заводской мастерской.

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Новая эстетика рабочего места водителя

Декоративные элементы интерьера получили также эксклюзивное лакокрасочное покрытие. Рабочее место водителя укомплектовали по максимуму: здесь есть кабина с плоским полом, кожаные кресла, топовая аудиосистема и современные камеры вместо классических зеркал заднего вида.

Приятным бонусом для будущих владельцев станут персонализированные подарочные наборы. Их бережно упаковали в элегантные сумки и разместили в каждой из тридцати машин.

Здесь не только красиво, но и удобно – эргономика отвечает всем запросам водителя. Фото: Renault Trucks

Что под кабиной

Сердцем эксклюзивного тягача стал новейший двигатель DE13R от группы Volvo, которая выдает 540 лошадиных сил и 2800 Нм крутящего момента. Именно эта цифра гордо красуется на бортах лимитированного грузовика.

Инженеры существенно переработали конструкцию 13-литрового агрегата. Блок цилиндров теперь отливают с использованием серого и вермикулярного чугуна, что позволило увеличить его прочность на 75 процентов и поднять давление в цилиндрах до 250 бар.

Производитель отказался от системы Turbo Compound в пользу единой турбины с переменной геометрией и полноценного впрыска Common Rail. Вместе с системой Predictive Engine Stop Start, которая глушит мотор на спусках и на 20 процентов более быстрой коробкой передач, это дает реальную экономию топлива на уровне 4 процентов.

Поскольку тираж ограничен только тремя десятками экземпляров на все европейские рынки, желающим приобрести такой аппарат стоит уже сейчас обрывать телефоны местных дилеров Renault.