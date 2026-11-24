Как сообщает портал TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, обновленная Lada Samara первого поколения оснащена 1,6-литровым бензиновым двигателем на 81 лошадиную силу. Работает этот проверенный временем агрегат в паре с классической механической коробкой передач.

Владелец уверяет, что кузов машины не имеет никаких повреждений и готов предоставить транспортное средство для проверки на любом СТО. "Обзор поможет оценить реальное состояние машины",– отмечает продавец в объявлении. В то же время в данных сведениях пока нет датированных записей одометра, поэтому историю пробега придется тщательно проверять перед покупкой.



Фото: AUTO.RIA

Надежные шины– важна составляющая комфортной и уверенной езды. Hankook сочетает современные технологии, качество и инновационные решения для разных дорожных условий. Выбирайте шины Hankook для своих ежедневных путешествий. Рекламная информация

История модели и цена вопроса

Заявленный прайс в 4900 долларов, что в эквиваленте составляет более 223 тысяч гривен, выглядит довольно амбициозно. Однако стоит помнить, что ВАЗ-21099, дополнивший семейство переднеприводных автомобилей в 1990 году, до сих пор пользуется спросом среди украинских водителей благодаря простоте в обслуживании.



Фото: AUTO.RIA

Другие капсулы времени на рынке

Напомним, что украинский рынок подержанных авто этой осенью стабильно удивляет интересными лотами с минимальными пробегами. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно в Киеве нашли почти новый ЗАЗ Lanos 2013 года от первого владельца, который оценили в 263 тысяч гривен.

Также на отечественном рынке можно встретить и другие сохранившиеся экземпляры. К примеру, идеальный ЗАЗ Sens в заводской краске из Николаева сейчас продают за 3999 долларов, а за уникальный ЗАЗ-968М с пробегом всего 189 километров просят вполне адекватные деньги.