Топливный бак может отпасть на ходу: Ford массово отзывает пикапы F-150

Как сообщает издание Carscoops, американский автопроизводитель продолжает бить антирекорды по качеству. В этом году Ford объявил уже 71 отзывную кампанию– это больше, чем у GM, Toyota и Hyundai вместе взятых. Новая часть проблем касается сразу нескольких популярных моделей.

Для украинских водителей эта новость имеет вполне практичное измерение. Пикапы F-150 часто пригоняют к нам из США, а фургоны Transit активно работают в коммерции. Поэтому если вы планируете покупку свежего "Форда" или уже ездите на таком, стоит проверить авто по VIN-коду.

Бензобак, живущий своей жизнью

Самая масштабная проблема охватила 223 472 пикапа F-150, выпущенных с 2023 по 2027 год. Из-за ошибки на заводе крепления топливного бака могут быть установлены неправильно. В худшем случае бак может дать течь или вообще оторваться от рамы прямо во время движения. Дилеры в США уже получили указание бесплатно проверять и менять крепеж.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Проблемы с мостами и ремнями безопасности

Помимо баков Ford обнаружил еще несколько неприятных сюрпризов в свежих авто. В Ford Transit 2026-2027 годов выпуска почти две тысячи фургонов имеют программный сбой. Система просто не видит, пристегнуты ли пассажиры на задних сиденьях. Решения пока ищут, поэтому выдачу новых машин клиентам временно остановили.

В Форд F-150 с пакетом Max Tow 2026 года из-за установки подшипников меньшего размера задние колеса могут внезапно заблокироваться на ходу, или карданный вал просто отсоединится. А в заряженных версиях Ford F-150 Raptor В 2026 на заводе забыли нормально затянуть болты тяги Панара. Это приводит к стуку в подвеске и потенциальной потере управляемости.

Если вы заказываете авто с американских аукционов, обязательно проверяйте историю отзывов. Ремонт таких заводских "болячек" в Украине ляжет исключительно на ваш кошелек.