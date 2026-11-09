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Топливный кризис вернулся в Россию: на АЗС по всей стране жестко ограничивают продажу топлива

Крупнейшая нефтяная компания России Роснефть внезапно вернула жесткие лимиты на продажу горючего, позволяя заливать не более 30 литров в одни руки. Такой шаг стал вынужденной реакцией на новую серию успешных атак украинских беспилотников на ключевые нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессоры.
Роснефть ввела жесткие лимиты на бензин из-за атак дронов

ФОТО: Коллаж Авто24|

Договор на поставку дизеля в США оказался преждевременным, поскольку моторного горючего в РФ уже дефицит.

Валентин Ожго
logo9 ноября, 19:01
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Как сообщает российская служба BBC, ограничения уже действуют, по меньшей мере, в семи регионах, в частности в Карелии, Бурятии и Забайкалье.

" Роснефть во всех регионах страны вводит ограничения. Водителям в городах отпускают всего три десятка литров, на трассах норму увеличили до 50 литров, а наполнять канистры вообще строго-настрого запретили, – говорится в сообщении местных властей Забайкальского края.

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 

Причиной столь резкого дефицита стало возобновление ударов по российской нефтепереработке. Только за последние полторы недели украинские беспилотники успешно атаковали четыре предприятия, напрямую связанные с компанией Роснефть.

В частности, под удар попали заводы в Самарской области, Уфе, Ярославле и Рязани. Именно рязанское и ярославское предприятия критически важны, ведь они обеспечивают горючим столичный регион России.

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