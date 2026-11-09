Топливный кризис вернулся в Россию: на АЗС по всей стране жестко ограничивают продажу топлива

Как сообщает российская служба BBC, ограничения уже действуют, по меньшей мере, в семи регионах, в частности в Карелии, Бурятии и Забайкалье.

" Роснефть во всех регионах страны вводит ограничения. Водителям в городах отпускают всего три десятка литров, на трассах норму увеличили до 50 литров, а наполнять канистры вообще строго-настрого запретили, – говорится в сообщении местных властей Забайкальского края.

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Причиной столь резкого дефицита стало возобновление ударов по российской нефтепереработке. Только за последние полторы недели украинские беспилотники успешно атаковали четыре предприятия, напрямую связанные с компанией Роснефть.

В частности, под удар попали заводы в Самарской области, Уфе, Ярославле и Рязани. Именно рязанское и ярославское предприятия критически важны, ведь они обеспечивают горючим столичный регион России.