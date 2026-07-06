Топливо в Польше резко подорожало: на некоторых АЗС цены выросли почти на 1 злотый за литр

По сравнению с предыдущим периодом бензин Pb95 подорожал в среднем на 0,89 злотого за литр, тогда как дизельное топливо подорожало на 0,93 злотого за литр. Бензин Pb98 подорожал почти на 1 злотый. Об этом сообщил money.pl.

В настоящее время средняя цена бензина А-95 (PB95) в Польше составляет около 6,25 злотых за литр, а дизельного топлива – 7,10 злотых за литр. В то же время на части автозаправочных станций цены выросли еще сильнее – местами почти на 90 грошей за литр.

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Самое дорогое топливо – на автомагистралях

Наибольшее подорожание зафиксировано на АЗС, расположенных вдоль автомагистралей. Из-за высоких затрат на аренду операторы таких комплексов подняли цены наиболее резко – в отдельных случаях литр топлива стоит почти на 1 злотый дороже, чем на обычных городских заправках.

Эксперты отмечают, что возврата к более низким ценам в ближайшее время ожидать не стоит. Рынок фактически вернулся к обычным условиям, когда сети АЗС максимально используют выгодное расположение своих станций для получения большей прибыли.

Цены пока падать не будут, подорожание – вероятно, из-за чего многие заправляют топливо и в бак, и в канистру для дальнейшей экономии. Коллаж: Авто24 с фото Марцина Белецкого

E-petrol.pl собрал последние данные с заправочных станций по всей стране. Они показывают, что водители платили в среднем:

7,59 злотых за литр бензина Pb98;

6,79 злотых за литр бензина Pb95;

6,98 злотых за литр дизельного топлива;

3,29 злотых за литр LPG автогаза.

Единственное топливо, которое подешевело по сравнению с прошлой неделей, – это автогаз, который не подпадал под пакет "CPN".

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Скидки остаются, но не для всех

Отдельные торговые сети, в частности гипермаркеты, еще пытаются удерживать цены ниже 6 злотых за литр, однако разница в стоимости топлива между различными АЗС постепенно увеличивается.

Сэкономить можно благодаря программам лояльности крупных топливных сетей. Мобильные приложения позволяют получить скидки до 40 грошей на литр, однако для этого нужно регулярно активировать купоны и пользоваться услугами конкретной сети.

Мировой рынок также не вселяет оптимизма

На цены влияет и ситуация на мировом нефтяном рынке. Несмотря на некоторое снижение напряженности между США и Ираном, логистика в районе Персидского залива еще не восстановилась полностью. Кроме того, даже при незначительном подешевении сырой нефти готовые нефтепродукты остаются дорогими из-за высокой стоимости их переработки.

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие месяцы польским автомобилистам придется привыкать к более высоким расходам на топливо, а существенное снижение цен пока маловероятно.