Топливо в Украине стремительно дорожает: эксперты прогнозируют, что дизель будет стоить 86 гривен за литр

По данным Консалтинговой группы «А-95», на которые ссылается enkorr.ua, , за последнюю неделю средняя цена на бензин А-95 выросла на 2,66 грн/л и достигла 77,28 грн/л. Дизельное топливо за этот период подорожало еще больше – на 4,13 грн/л, до 80,16 грн/л. В то же время автогаз почти не изменился в цене, подорожав всего на 3 копейки – до 40,05 грн/л.

Почему дорожает топливо

Главной причиной повышения цен называют резкий рост стоимости нефтепродуктов на европейском рынке.

За неделю спотовые котировки дизельного топлива в Европе подскочили на 125 долларов за тонну, а с начала июля – на 308 долларов, достигнув 1249 долларов за тонну. Это самый высокий показатель с середины мая.

Бензин также продемонстрировал значительный рост: за неделю он подорожал на 97 долларов за тонну, а с начала месяца – на 157 долларов, до 1114 долларов за тонну.

Одновременно стремительно выросли и оптовые цены в Украине. По состоянию на 21 июля средняя оптовая стоимость дизельного топлива превысила 80 грн за литр, фактически нивелировав розничную маржу автозаправочных сетей.

Дополнительное давление на рынок бензина оказали сокращение предложения после перехода на бензин Е10 и последствия военных атак на топливную инфраструктуру, из-за которых трейдерам не удалось сформировать достаточные запасы.

Какие сети уже подняли цены

Больше всего дизельное топливо подорожало в сети “Фактор” – сразу на 8 грн за литр.

На 6–––7 грн дизельное топливо подорожало в сетях “Автотранс”, Mango, RLS и “Катрал”. В сети Mango бензин также подорожал на 5 грн за литр.

Сети ОККО и WOG повысили цены на дизельное топливо на 3 грн – до 82,90 грн/л. Бензин А-95 у них подорожал до 80,90 грн/л и 81,50 грн/л соответственно.

В SOCAR дизельное топливо подорожало на 2 грн, а бензин – сразу на 4 грн, до 81,90 грн за литр.

Также цены пересмотрели UKRNAFTA, UPG, “Авантаж 7” и “БРСМ-Нафта”. Несмотря на повышение, отдельные АЗС “БРСМ-Нафта” остаются среди самых дешевых: в Черниговской области бензин стоит 68,99 грн/л, а дизель в Житомирской – 74,99 грн/л.

Какими могут быть цены в ближайшее время

Директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн прогнозирует дальнейшее подорожание топлива. При нынешних оптовых котировках средняя цена дизельного топлива может вырасти как минимум до 86 грн/л, а бензина А-95 – до 83 грн/л.

По словам эксперта, ситуация будет зависеть от дальнейших колебаний на мировом рынке, однако на данный момент риски для украинских потребителей остаются преимущественно в сторону дальнейшего роста цен.