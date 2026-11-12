Тотальный видеоконтроль и слежение: Нацбанк выдвинул новые требования к инкассаторским авто

Как сообщает пресс-служба регулятора, в настоящее время продолжается повторное общественное обсуждение обновленных правил для банков и специализированных СИТ-компаний.

Главная цель этих изменений заключается в существенном усилении безопасности при перевозке валютных ценностей по украинским дорогам.

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Следовательно, каждый оперативный автотранспорт, используемый для инкассации, должен быть оборудован специальными системами видеонаблюдения. Электроника должна непрерывно снимать работу бригады на всех этапах маршрута, особенно в моменты, когда дверь броневика открывается для погрузки или разгрузки наличных.

Помимо самой картинки компании-перевозчики будут вынуждены тщательно фиксировать геолокацию своих машин. По первому требованию инспекторов Нацбанка владельцы автопарка должны предоставить видеозаписи и точные координаты местонахождения транспорта на любом отрезке пути во время надзорных действий.

Другие требования и финансовый контроль

Штрихом следует упомянуть и чисто банковские нюансы, которые предлагает ввести ведомство.

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В частности, речь идет об уточнении правил вооруженного сопровождения экипажей и новых требованиях к непосредственному обслуживанию платежных терминалов.