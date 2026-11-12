Тотальный видеоконтроль и слежение: Нацбанк выдвинул новые требования к инкассаторским авто

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Теперь каждый чих экипажа должен фиксироваться на видео, как в движении, так и на операциях с открытой дверью.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в настоящее время продолжается повторное общественное обсуждение обновленных правил для банков и специализированных СИТ-компаний.
Главная цель этих изменений заключается в существенном усилении безопасности при перевозке валютных ценностей по украинским дорогам.
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Следовательно, каждый оперативный автотранспорт, используемый для инкассации, должен быть оборудован специальными системами видеонаблюдения. Электроника должна непрерывно снимать работу бригады на всех этапах маршрута, особенно в моменты, когда дверь броневика открывается для погрузки или разгрузки наличных.
Помимо самой картинки компании-перевозчики будут вынуждены тщательно фиксировать геолокацию своих машин. По первому требованию инспекторов Нацбанка владельцы автопарка должны предоставить видеозаписи и точные координаты местонахождения транспорта на любом отрезке пути во время надзорных действий.
Другие требования и финансовый контроль
Штрихом следует упомянуть и чисто банковские нюансы, которые предлагает ввести ведомство.
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В частности, речь идет об уточнении правил вооруженного сопровождения экипажей и новых требованиях к непосредственному обслуживанию платежных терминалов.
" Все замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 23 ноября 2026 включительно, – отмечают представители финансового регулятора.