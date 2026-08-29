Toyota – король поломок, BMW – среди самых надежных: что показала статистика ADAC

В то же время рейтинг надежности отдельных моделей имеет неожиданные лидеры и аутсайдеры. По данным ADAC, на которые ссылается chip.de, среди 1000 зарегистрированных электромобилей в среднем произошло 6,5 поломки. Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания этот показатель составляет 12,5.

Одной из причин называют более простую конструкцию электромобилей: у них меньше механических деталей, которые изнашиваются и могут выйти из строя.

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Главным источником проблем для обоих типов автомобилей остается 12-вольтовый аккумулятор – на него приходится почти каждая вторая поломка.

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Самые плохие результаты среди отдельных моделей демонстрируют автомобили Toyota. Причем основной причиной проблем снова становятся стартерные аккумуляторы.

Среди трехлетних машин ADAC зафиксировал следующие показатели поломок:

Toyota Yaris Cross – 63,4 на 1000 авто;

Toyota Yaris – 50,2;

Toyota C-HR – 33,2;

Toyota RAV4 – 31;

Toyota Corolla – 15,2.

Для сравнения, у некоторых моделей конкурентов показатели в разы ниже.

BMW и Tesla– среди лидеров

Лучше всего себя показали отдельные модели BMW. У BMW i3 коэффициент поломок составляет всего 0,4, у BMW X2 – 0,8.

Также очень низкие показатели имеют Tesla Model 3 – 0,7 и Mini – 0,8.

В то же время, среди электромобилей есть и проблемные модели. Hyundai Ioniq 5 получил показатель 28 поломок на 1000 автомобилей. ADAC увязывает значительную часть проблем с системой ICCU – компонентом силовой электроники

Зачастую не очень дорогая по ценнику машина имеет меньше поломок, из-за чего ремонтники выездной службы ADAC констатируют: дорогое – не всегда надежно. Фото: ADAC

Подержанные автомобили стали надежнее

ADAC также отмечает общее снижение риска поломок с годами. Если десять лет назад вероятность поломки десятилетнего автомобиля составила около 6,5%, теперь она снизилась до 3,1%.

В то же время, автопарк Германии постареет: средний возраст автомобиля уже составляет около 14 лет. Из-за этого в прошлом году ADAC получил почти 3,7 млн вызовов, что на 1,6% больше, чем годом ранее.

В исследовании ADAC проанализировал поломки 158 моделей 27 автопроизводителей. При этом статистика имеет определенные ограничения: поломки новых автомобилей, обслуживаемых по заводским программам помощи, могут не попадать в базу ADAC.